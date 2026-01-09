米国アトランタ国際空港に着陸した旅客機の車輪8個が同時にパンクするという事故が発生した。航空機には乗客乗員221人が乗っていたが、幸いなことに人命被害はなかった。

7日（現地時間）、フォックスニュースや英日刊紙インディペンデントなどによると、南米のラタム航空（LATAM Airlines）所属2482便（ボーイング767機種）は、前日にペルー・リマを出発し約7時間の飛行を経て、米国ジョージア州のハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港に着陸する過程で事故が発生した。

着陸直後、航空機の後方に装着されたメインホイール10個のうち8個のタイヤが相次いで破裂した。目撃者は、航空機が滑走路に降り立った瞬間に何度も「パン」という爆発音が聞こえ、車輪の周辺から煙が立ち上ったと伝えた。一部の乗客は、減速の過程で車輪が滑走路上を「いつもより異常に長くガタガタと揺れる感じがした」と話した。

事故後に公開された写真には、タイヤが完全にパンクした状態でホイールが剥き出しになっており、着陸の衝撃で機内のパネルの一部が外れたり、トイレのドアが蝶番から脱落したりした様子も確認された。航空機は滑走路で停止し、搭乗客は約2時間機内で待機した後、バスを利用してターミナルへと移動した。この過程で、一部の乗客は乗り継ぎ便に乗り遅れたとという。

専門家は、単なる着陸時の衝撃というよりも、自動ブレーキシステムの異常である可能性が高いとみている。ボーイング767機種の運航に長年携わってきた元機長のポール・カー氏はフォックスニュースに「タイヤの破裂は比較的よくあることだが、8個が同時にパンクするケースは非常珍しい」とし、「自動ブレーキシステムが誤作動して車輪がロックされ、激しい摩擦が発生した可能性がある」と述べた。

今回の事故により該当の滑走路は一時的に閉鎖されたが、空港全体の運営に大きな支障はなかったという。ラタム航空は「到着の過程で技術的な問題が発生し、航空機が滑走路上に留まった。現在調査が進められている」と発表した。米連邦航空局（FAA）も正確な事故原因を調査中だ。

一方、デルタ航空は、今回の事故便は自社が運航したものではなくラタム航空の所属であり、両社は商業的な提携関係のみを維持していると説明した。