へそ出しのトップスを着て、カメラに向かってピースするロングヘアの女性。へそにピアス、腰にはタトゥーが。この動画が投稿されてから1か月足らず、彼女はカンボジアの路上でホームレス状態で発見された──。

【写真】“変わり果てた姿”で見つかった美人インフルエンサー・Umiさん（20）

福建省出身のUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）は、中国のショート動画プラットフォーム「Douyin」で約2.4万人のフォロワーを誇るインフルエンサーだ。しかし、2025年12月6日を最後に動画の投稿がストップし、その後、中国の大手SNS「Weibo」で、Umiさんとみられる女性がカンボジアの路上にいるとして騒ぎになった。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「Umiさんと見られる女性は、うつろな表情で路上に座り込み、足は紫色のアザで覆われていました。ロングヘアはボサボサに乱れ、なぜかメガネとサングラスを両方かけて、尋常ではない様子です。あまりの変貌に『Weibo』はこの話題で持ち切りになりました。

その後、Umiさんは無事に保護されたようで、あるネットユーザーが『心配しないでください。彼女は今お粥を食べています。避難所で無事です』と写真付きで報告しました。背中を丸めて食事をする姿からは衰弱ぶりがうかがえます」

カンボジア駐在の中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送されたことなどを「Weibo」で発表した。それによると、Umiさんは、"高給の仕事がある"と誘われてカンボジアにやってきたという。また、大使館は家族に連絡を取り、彼女が帰国できるように手配しているとも伝えた。

犯罪グループに拉致され"クスリ漬け"か

SNS上ではベッドで横たわるUmiさんの写真も拡散されており、ひとまず安心かと思いきや、検査で発覚したUmiさんの体調は予想以上に酷いものだった。前出のジャーナリストが語る。

「中国メディアの報道によると、Umiさんはカンボジアの病院に入院した結果、肺感染症、胸膜炎などの診断を受けたといいます。現地のSNS上では"クスリ漬け"にされたのではないかと言われていましたが、実際に薬物検査でメタンフェタミンとケタミン両方の陽性反応が出たそうです。

路上で座り込むUmiさんの写真に対して、"骨折しているのではないか"との声が寄せられていましたが、病院関係者は『痛みを訴えている以外は特に異常はない』とコメントしており、足の症状は神経の損傷によるものと考えられています」

複数の報道によるとUmiさんはカンボジアに渡航後、現地の犯罪グループに拉致され、暴行や拷問を受け、売春を強要されていたとされている。また彼女は身分証明書を紛失しているため、再発行手続きの後、母親に付き添われて中国に帰る予定だとも報じられている。しかし帰国が実現したとしても、長い療養生活が待っていそうだ。

仕事を目当てに渡航した彼女は、一体どんな目にあったのか──。