『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：RIRUKI_さん

年齢：20代

車両名：トヨタ・GR86

型式：ZN8

所有歴：1年半

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「最初は『頭文字D』の影響でAE86が欲しかったんです。でも古い車両だし、トラブルがあったときに自分で対処しきれないと思って悩んでいました。そんなときに新型86を知ったんです。同じハチロクだし、コレもかっこいい！と思って購入しました」

愛車のお気に入りポイントは？

「2.4Lエンジンのおかげで加速が本当に気持ちいいです」

お気に入りのパーツはここ！

外装

「ダックテールなどのエアロパーツは純正オプション。ノーマルのデザインを崩さないように心がけています」

内装

「RZグレード専用設定の赤いラインが入ったシートに換装しています。純正流用ですがホールド性はすごく高いです。

エンジン関連

「GRオプションの4本出しマフラー。サウンドは大きすぎない快適なレベルで、純正より抜けがいいですね」

足まわり

「サスペンションはノーマルですが、しなやかに動くし、奥で踏ん張ってくれる優秀な足だと思います」

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「マフラーに低音が欲しいときがあるので、柿本改が気になっています。あとはSNSで知った情報ですが、電動で可変できるスポイラーが試作品としてあるそうです。市販されたら装着してみたいですね」

あなたにとって「クルマ」とは？

「夢」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！

