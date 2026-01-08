インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「カップ麺」人気ランキングを投票で募っています。2026年1月8日時点で集まった1万4757票でのランキングを紹介します。

3位は、日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」でした。回答者からは「シーフード好きの私にはぴったりのカップ麺。あったら、つい買ってしまうほど好きです」「日清食品のカップヌードルシリーズで1番好きです」「絶対買い置きしておきたい一品です」といった声が寄せられていました。

2位には、日清食品「日清のどん兵衛 きつねうどん」がランクイン。「ついついだしまで飲み干してしまう」「昔からこの味が好き」「本当においしい以外に言うことがない。1つ食べたあと2つ目を食べたくなる」などのコメントが見られました。

そして、1位は、日清食品「カップヌードル」でした。「シンプルで濃厚過ぎないので、夜食にぴったりです」「安定したおいしさと安心感。子どもの頃から慣れ親しんだ味で、たまに無性に食べたくなってしまう」「やっぱりおいしい！ 他のカップ麺にはない、病みつきの味！」などの回答が集まっていました。