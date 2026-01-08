ホットカーペットを満喫する猫のスペースに、飼い主が足を入れてみたら…？まさかの仕打ちが可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61.7万再生を突破し、「僕の縄張りだ！って噛むのが可愛い」「動画の最初から最後のあくびまで本当に可愛い♡♡♡」といった声があがりました。

【動画：こたつの中で『ホットカーペットを満喫する猫』→人間の足が入ってくると…笑ってしまう光景】

くりくりお目目の縫くん♡

TikTokアカウント「@nui0904」に投稿されたのは、ホットカーペットを気に入りすぎてしまったマンチカンの「縫（ぬい）」くんの姿をおさめた動画です。

現在4歳の縫くんは撫でられるのが大好きで、飼い主さんが帰宅すると可愛くお出迎えしてくれるのだそう。ある日、そんな縫くんのために、飼い主さんはホットカーペットを出し、その上にこたつも置いて冬支度を整えたのだとか。

人間の足を拒否！

その居心地の良さを知ってしまった縫くんは、なんと人間の足を拒否するように。縫くんがこたつの中でホットカーペットを満喫しているところに、飼い主さんがそっと足を入れてみると、容赦無く噛みついてきたのだとか。その攻撃は、足を引っ込めるまで続いたといいます。

一度足を引っ込めた後、正座した状態で再び足をこたつの中に入れてみると、縫くんは少し警戒した様子を見せたものの、許容範囲だったようで噛みついてくることはなかったといいます。ただし警戒を解いたわけではなく、こたつの中で香箱座りをしてくつろぎつつも、飼い主さんの膝が少し動くと敏感に察知して、鋭い視線を向けていたといいます。

手を入れてみると…？

どうやら縫くんが拒否するのは足先だけだったようで、飼い主さんがこたつの中に手を入れて撫でると、軽く甘噛みはしたものの、激しく攻撃されることはありませんでした。

ホットカーペットとこたつの組み合わせをすっかり気に入ってしまった縫くんが可愛らしくて、思わず頬がゆるんでしまいます。

なぜか飼い主さんの足先に対してだけ厳しい縫くんの姿に、動画の視聴者からは「ぬぬー主さんの足も入れてあげてwお手手ないない可愛い」「縫いたんにとっては暗いし暖かいし最高の空間♪」「さりげなく主様の足がまた入ってくるかチェックしてる縫くん」「綺麗にお手手しまうなぁ～かわいい！！」「このこたつも…縫たんには新しい別宅だと思っているのかもね～♡♡」「主さんへの愛情かな♡♡」といった絶賛のコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@nui0904」では、縫くんの毎日の可愛いおはようや、お出迎えの様子など、見ているだけで笑顔になってしまう日常の様子を、多数の動画で楽しむことができます。

