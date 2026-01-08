ぼる塾・あんり、3足イロチ買い！“ベストバイ”スニーカー「めちゃくちゃ軽い」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』という動画が公開。ぼる塾のメンバーが、2025年のベストバイを発表してくれました。この中で、あんりさんが3足“イロチ買い”するほどお気に入りだというスニーカーをピックアップします♪

あんりさんが「ベストバイで好きだからめっちゃ履いてるんだけど。超良くて」とコメントしたスニーカーがこちら。

◼︎アディダスのテコンドー

adidas（アディダス） / テコンドー / Taekwondo 税込12,100円（公式サイトへ）

こちらのスニーカーは、武道のルーツと深い関わりを持つ、2000年代初期のミニマルなスリッポンデザインをオマージュしたもの。

ソフトなレザーを採用しており、紐を結ぶ手間もなく、足に沿うデザインで快適に履くことができます。

カラーバリエーションも豊富なので、お気に入りの一足が見つかりそうです。

◼︎3足買うほどお気に入り！

あんりさんは、このスニーカーの良い点について「紐がないのもそうなんだけど、柔らかいの。全部クッション性があるの」「柔らかくて履きやすい。で、軽い。めちゃくちゃ軽い」と絶賛。

また、あんりさんは、今回ブラックカラーを披露しつつ「緑とシルバーも持ってます」「他の靴は色違いなんて持ってない、正直」と、3足購入してしまうほどお気に入りだと教えてくれました♪

動画内では、このほかにも、田辺智加さんや、きりやはるかさんのベストバイも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。