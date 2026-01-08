懲役太郎「加害少年の私刑が始まっている」高校いじめ問題で横行するネットリンチに警鐘
懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「私刑が始まった、未成年者の個人情報が社会に広まる。」と題した動画を公開。栃木県の県立高校で起きたとされるいじめ問題を発端とした、インターネット上での過剰な個人情報拡散や「私刑」ともいえる状況に警鐘を鳴らした。
動画の冒頭で懲役太郎氏は、当初はいじめに対する同情や問題意識から始まった世論が、次第に「おかしくなっている」と指摘。SNS上では加害者とされる未成年者の個人情報が拡散され、AI技術による真偽不明の情報まで飛び交う「私刑が始まっている」と現状を憂慮した。特に、再生数を稼ぐ目的で学校名を公開するインフルエンサーやYouTuberの存在を「恥ずかしい」と厳しく批判。「さすがにまずいだろう」と、その倫理観を問うた。
懲役太郎氏は、こうしたネット上の行為が少年法の「処罰より保護更生」という根本思想と完全に矛盾していると解説。「加害者だから晒していいという考えは完全な誤解」であり、名誉毀損やプライバシー侵害、業務妨害に該当する可能性があると警告。いじめ問題が、新たな加害者と被害者を生む「ネットリンチ問題」へと質を変えてしまっている現状に、強い懸念を示して締めくくった。
