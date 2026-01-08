JR東日本は7日、「もっともっとモバイルSuicaキャンペーン！」を開始した。プレゼント企画は31日まで、コカ・コーラ自販機キャンペーンは2月15日まで。ファミペイキャンペーンは2月1日～28日の期間で開催する。

プレゼントキャンペーン

期間中にモバイルSuicaで合計2000円以上を買い物で利用し、JRE POINTが貯まる買い物を1回以上行うと、Apple Watchの80％OFFクーポンなどが当たる。電車・バスなどの交通利用は対象外。

参加にはキャンペーンへのエントリーと、JRE POINT WEBサイトへのモバイルSuica登録が必要。期間は1月31日まで。

賞品は、「Apple Rewards Store JRE MALL店」で使える「Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mm」の80％OFFクーポン（100名）、AirPods 4の80％OFFクーポン（100名）、JRE POINT 5000ポイント（500名）。

また、参加条件を満たすと50万名にモバイルSuicaの着せ替えカードフェイスが当たるほか、期間中にモバイルSuicaに新規入会または新規登録で1000名にJRE POINT 500ポイントが当たる。

コカ・コーラ社自販機キャンペーン

「モバイルSuica×コカ・コーラ社自販機キャンペーン」を2月15日まで実施する。Suica会員登録済みで、初めてコカ・コーラのマルチマネー対応自販機を利用する場合、または2025年12月に利用がない「久しぶり」のユーザーが対象。

期間中に全国の対象自販機でモバイルSuicaを合計3回以上利用すると、抽選で1500名にモバイルSuicaチャージ2000円分が当たる。エントリー不要で参加できる。

ファミペイキャンペーン

2月1日～2月28日の期間は、ファミリーマートのアプリ「ファミペイ」との連携キャンペーンを実施する。

ファミペイアプリ内の「毎日挑戦ゲーム」にSuicaのペンギンが登場し、当たりが出るとSuicaのペンギン限定トートバッグなどが贈呈される。

抽選の内訳は、1等がSuicaのペンギン限定トートバッグ（300名）、2等がクリスピーチキン（プレーン）無料クーポン（1万名）、3等が100円相当ファミマポイント（1万名）、4等が1円相当ファミマポイント（960万名）。

また、エントリーのうえファミペイアプリでモバイルSuicaに合計3000円以上チャージすると、100名に限定トートバッグが当たる。