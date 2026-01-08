Ãæ¹ñ¤Ï81%¤ÇÀ¤³¦°ì¹â¤¯Ž¤ÆüËÜ¤Ï34%¤ÇÀ¤³¦°ìÄã¤¤¡ÄÎ¾¹ñ¤Î¿Í´ÖÀŽ¥²ÁÃÍ´Ñ¤¬180ÅÙ°ã¤¦»ö¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ãæ¹ñ¤Ï81%¤ÇÀ¤³¦°ì¹â¤¯Ž¤ÆüËÜ¤Ï34%¤ÇÀ¤³¦°ìÄã¤¤¡ÄÎ¾¹ñ¤Î¿Í´ÖÀŽ¥²ÁÃÍ´Ñ¤¬180ÅÙ°ã¤¦»ö¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿
¢§Âè2°Ì¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÂç¥³¥±Ž¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈŽ£¤ÇºÆÇ³¤¹¤ëºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎŽ¢½÷ÀÉÁ¼ÌŽ£ÌäÂê
¢§Âè3°Ì¡¡Ž¢²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼Ž£¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÄÈ¯ÇäÂ¨Áýºþ¤ÎŽ¢°¦»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼Ž£¤ËÀìÌç²È¤¬´¶¤¸¤ë¹ñÌ±´¶¾ð¤Î"ÃÏ³ÌÊÑÆ°"
¢£À¯¼£Åª¤Ê¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê°ÊÁ°¤ÎÆüÃæ¤Î¡ÖÃÇÀä¡×
¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ¾¹ñ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤ä³°¸òÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³è½¬´·¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¹Í¤¨Êý¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
ÎÙ¹ñ¤æ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤À¤±Áê¸ßÍý²ò¤¬ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ê¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÎÂç¤¤Êº¹¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢ÆüÃæº¹¤¬ÌÜÎ©¤ÄÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Ñ¥ê¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥×¥½¥¹¡ÊIpsos¡Ë¼Ò¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤ò10Ç¯°Ê¾å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤Î2025Ç¯Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Î1¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÎÀ¤³¦Æ°¸þ¤ä³Æ¹ñÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¤¥×¥½¥¹¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Î¿·¤·¤¤Ä¬Î®¡Ê¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹àÌÜ¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¡¦¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶ËÃ¼¤Ê¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×Àº¿À¼çµÁ¤ÎÃæ¹ñ
¤³¤ì¤Ï²¼µ¤Î2¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¼çÍ×¹ñ¤Î2024Ç¯Áªµó¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£²È¤äÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Ïª¹ü¤Ê¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à
¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤¿·ë²ÌÀ¸¤¸¤¿½¾Íè¤è¤ê²÷³Ú¼çµÁÅª¤Ê¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×Àº¿À
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î²¼¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½Å»ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¿ÞÉ½1¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¥Ç¡¼¥¿¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¤¤¤¢¤µ¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×
2013Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Ç¤â39¡ó¤«¤é52¡ó¤Ø¤È13¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý¤ÈÂçÉý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ø¤ÎÆ±°ÕÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£±ÑÊ¸¤Ç¤Ï¡¢I am generally willing to spend extra for a brand with an image that appeal to me¡Ê¡óagree¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤¬²¿¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ÅªÆ°¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥×¥½¥¹¼ÒÊó¹ð½ñ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É vs ²ÁÃÍ
¼«Ê¬¤¬½Å¤ó¤¸¤ë²ÁÃÍ¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤¦¤·¤¿¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ¤ä¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤¤Íý²ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¾ÃÈñ¤Ë¤à¤¹¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ó¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯°·¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤¬¤½¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¸Ä¿ÍÅª²ÁÃÍ¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½ä¤ë¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¥¤¥×¥½¥¹¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Ï81¡ó¤ÈÀ¤³¦°ì¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï34¡ó¤ÇÀ¤³¦°ìÄã¤¤
ÃÏ°èÊÌ¤Î¾õ¶·¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Î¾Ç¯ÅÙ¤È¤â²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÌ±¤ÎÃæ¤ÇÅì¥¢¥¸¥¢¤ËÂ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î3¥«¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÃæ´Ú¤ÈÆüËÜ¤È¤ÇÎ¾¶ËÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤ÎÃÍ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï81¡ó¤ÈÀ¤³¦°ì¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï34¡ó¤ÇÀ¤³¦°ìÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï9¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï1¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÆ°¤¤â¤³¤ì¤À¤±°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢Éþ¾þ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ¾Íº¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Ï¹â¤¤¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Ï¤à¤·¤íÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÄã¤¤ÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
2013Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½½¿ôÇ¯´Ö¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Û¼Á¤Ç¤¢¤ë¡ÊÃæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤â¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹¥¤¤¬À¤³¦°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤¬À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄãÄ´¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹¥¤¡á¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¡©
¥¤¥×¥½¥¹¼Ò¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Ç¤Õ¤ì¤¿¡Ö¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¡¦¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¡×¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£Æü¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ø¤Î²óÅúÎ¨¡ÊÆ±°ÕÎ¨¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀßÌä¤Ï¡¢ÑëÆá¼çµÁÅª¤ÊÀ¸³èÂÖÅÙ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÇÄê¤»¤º¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤Î¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤Î²óÅú·ë²Ì¤È¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÎÃÍ¤È¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¿ÞÉ½2¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦°ì¹â¤¤ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ë¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¤ä¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¤¥×¥½¥¹¼Ò¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¤âÃ¼Åª¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢À¸³è°Õ¼±¤¬À¤³¦É¸½à¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¡¢Áê¸ß¤Î¹Í¤¨Êý¤Ëóòó÷¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤«¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¼ì¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤«¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¿Þ¼¨¤·¤¿2025Ç¯¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤È¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤È¤ÎÁê´Ø¤ò2024Ç¯¥Ç¡¼¥¿¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤ÈÆ±¤¸Áê´Ø¿Þ¤Î±¦¾å¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¿¥¤¤â°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Ï¼Î¤ÆÈÅª¤Ê²÷³Ú¼çµÁ¤Ë·¹¼Ð
¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÅÓ¾å¹ñÅª¾õ¶·¤«¤é·ÐºÑ¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¿å½à¤â¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ°è³Êº¹¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤È¤¤¤¦¹ñÆâ¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤ªÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢À¤³¦Åª¤Ë¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¡¢´¶À÷¾É¡¢ÃÏ°èÊ¶Áè¡¢²¹ÃÈ²½¡¢»ñ¸»¶¥Áè¤Ê¤É¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤â±¢¤ê¤¬À¸¤¸¡¢¹ñÌ±¤Ï¤ä¤ä¼Î¤ÆÈÅª¤Ê²÷³Ú¼çµÁ¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
Ãæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÌ±¼ç¼çµÁÅª¤ÊÂÎÀ©¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤«¤Ê¤êÌµÍý¤ÊÂÎÀ©¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ê¤ª¤µ¤éÌ¤Íè¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÌ±°Õ¼±¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤ÎÊÐ¸«¤À¤í¤¦¤«¡£Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Î¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
µÄÏÀ¤ò¿ÞÉ½2¤Î»¶ÉÛ¿Þ¤ËÌá¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Î¤Û¤¦¤ÎÍ×°ø¤ò¤µ¤é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤Î»ØÉ¸¤â¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î»ØÉ¸¤âÀ¤³¦°ì¹â¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸å¼Ô¤ÏÀ¤³¦°ìÄã¤¤¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï²¼¤«¤é5°Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ï¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤ÏÆüËÜ¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Ï¤à¤·¤í3°Ì¤È¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ï¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¡×¼çµÁ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£°Ê²¼¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òµó¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É°Õ¼±
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ä¸ÄÀ¤òÇÓ¤·¡¢ÁÇºà¡¢¹©Äø¡¢ÊñÁõ¤Î¡Ö¼Â¼ÁËÜ°Ì¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
°áÉþ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Î¥Ë¥È¥ê¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤È»÷¤¿È¯ÁÛ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥Ë¥È¥ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎÌÈÎÅ¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¼ï¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤í¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥Î¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ¡Ç½¤ä²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¾å¤Ç¸«¤¿¥¤¥×¥½¥¹¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤Î»ØÉ¸¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°Û¤Ê¤ëÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÏÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Î¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹¥¤à¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î»Ö¸þ¤¬¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¤¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ø¤ÎÆ¨Èò¡×¾ÃÈñ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¼çµÁ¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¡×¾ÃÈñ¤Ø¤Î·¹¼Ð¤¬Ãø¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¥Ö¥é¥ó¥É»Ö¸þ¤¬À¤³¦°ì¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤È¡¢À¤³¦°ì¼å¤¤ÆüËÜ¿Í¡£Î¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤Îº¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ë
----------
ËÜÀî Íµ¡Ê¤Û¤ó¤«¤ï¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
Åý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È
ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¡£¹ñÌ±·ÐºÑ¸¦µæ¶¨²ñ¸¦µæÉôÄ¹¡¢¾ïÌ³Íý»ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¼Ò²ñ²Ê³Ø¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡£Êë¤é¤·¤«¤é¹ñºÝÌäÂê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ç¡¼¥¿ËþºÜ¤Î¥µ¥¤¥È¡Ö¼Ò²ñ¼Â¾ð¥Ç¡¼¥¿¿ÞÏ¿¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥Ã¥ÈÏ¢ºÜ¤ä½ñÀÒ¤ò¼¹É®¡£¶áÃø¤Ï¡ØÅý·×¤ÇÌä¤¤Ä¾¤¹ ¤Ï¤º¤ìÃÍ¤À¤é¤±¤ÎÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
----------
¡ÊÅý·×ÃµÄå¡¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²È ËÜÀî Íµ¡Ë