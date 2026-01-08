¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏŽ¢°ÂÄê·¿Ž£¤«Ž¢ÉÔ°ÂÄê·¿Ž£¤«¡Ä3¿Í¤Ë1¿Í¤¤¤ëÉÔ°ÂÄê·¿¤Î¿Í¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÃÛ¤¯¿´¤Î¥¯¥»
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤Ä¤âÉÔ°Â¤Ç¡¢¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È²áÅÙ¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë
»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¶¡¤Ï²¿¤«ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È·»Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡×¡Ö¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡×¤Ê¤É¾ò·ï¤Å¤±¤Î°¦¾ð¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤ÏÌµ¾ò·ï¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê°Â¿´´¶¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿»þ¤À¤±Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Ï°Â¿´°ÂÁ´¤Ê°¦Ãå¤ÎÅÚÂæ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¿Æ¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¶²¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òËþ¤¿¤µ¤ì¤º°é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÉÔ°Â¤Ç¡¢¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È²áÅÙ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢°ÍÂ¸¤·¡¢µ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ëº¤¤é¤»¡¢È¿È¯¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Å¤¨¤ÆµñÀä¤µ¤ì½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÈÑ¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ãå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤ê°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¯
ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°¦Ãå·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾ï¤Ë¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÇÃßÅÅ¤·½¼ÅÅÉÔÍ×¤ÊEV¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë°¦Ãå¤Ë½ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î±¿Å¾¤âÍÉ¤ì¤Ë¼å¤¯¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðÈ×¤¬¼å¤¤·úÊª¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°¦Ãå·ÁÀ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·úÊª¤âÊä¶¯¹©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´è¾æ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°¦Ãå¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò½ù¡¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°¦Ãå¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£À®¿Í¤Ç¤â3Ê¬¤Î1¤Î¿Í¤¬ÉÔ°ÂÄê·¿¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Ä
ÍÄ»ù´ü¤Î°¦Ãå¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¡¢À®¿Í¤·¤Æ¤â7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦Ãå¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤º°ÂÄê·¿¤ÈÉÔ°ÂÄê·¿¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉÔ°ÂÄê·¿¤ÎÉÔ°Â·¿¤È²óÈò·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£À®¿Í¤Ç¤â3Ê¬¤Î1¤Î¿Í¤¬ÉÔ°ÂÄê·¿¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡°ÂÄê·¿¡Õ
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ðµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÕÍßÅª¤ËÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¡¢Î¨Ä¾¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¢ÉÔ°ÂÄê·¿¡½ÉÔ°Â·¿¡Õ
·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¿Í¤Î´é¿§¤Ð¤«¤ê¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°¦Ãå¤òÊú¤¯Áê¼ê¤¬Î¥¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¡¢Áû¤®Î©¤Æ¤Æ´Ø¿´¤ò¼æ¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢¿Æ¤«¤é¼«Ê¬¤¬Áû¤¤¤À»þ¤À¤±´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤Îµ¡·ù¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ì¤Ð¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ÇÁê¼ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°ÍÂ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¶ì¼ê
¡Ô£ÉÔ°ÂÄê·¿¡½²óÈò·¿¡Õ
¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°ÍÂ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¶ì¼ê¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â«Çû¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÍýÅª¤Ë¤âÊªÍýÅª¤Ë¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¼«Î©¤·¤¿¾õÂÖ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¡¢²¿»ö¤â¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢ÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£³ëÆ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÄË¤ß¤ËÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤È¹¶·âÅª¤Ê¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ÉÔ°Â·¹¸þ¤È²óÈò·¹¸þ¤Î¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢ÉÔ°Â·¹¸þ¤Î¿Í¤Ï¡¢²óÈò·¹¸þ¤Î¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯´¶¤¸¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤â¡£
È¿ÂÐ¤Ë²óÈò·¹¸þ¤Î¿Í¤Ï¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¡¢Áê¼ê¤È¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¦Ãå·ÁÀ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¼¡¤ÏÊä¶¯ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°¦Ãå¤Î½ý¤òÌþ¤·¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ô¡¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¡Õ
ÈóÆñ¤ä¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢½ý¤Ä¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢°¦Ãå¹ÔÆ°¤Î²á¾ê³èÀ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¹¶·â¤·¡¢µñÀä¤·¡¢Ìµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦Ãå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼«¸Êµ¾À·¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¿çÌ²¤ä¿©»ö¡¢µÙÂ©¤Ê¤É¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡Ô¢°ÂÁ´´ðÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡Õ
¼¡¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÕ¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÀâ¶µ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÍÆ¤È¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡á°ÂÁ´´ðÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ý¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤ò°Â¿´¤·¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¡¢½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô£¸À¸ì²½¤¹¤ë¡Õ
»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤Ç¤¤¿°¦Ãå¤Î½ý¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤È¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤¬°Õ¼±²½¡¦ÍýÀ²½¤µ¤ì¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤áÌþ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æüµ¤ä¼«Ê¬Ç¯É½¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½ÐÍè»ö¤È¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÄ¤¤Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÂç¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë
¡Ô¤µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Õ
°¦ÃåÉÔ°ÂÄê¡¦ÉÔ°Â·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÁ´¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë°¦ÃåÉÔ°ÂÄê·¿¡¦²óÈò·¿¤Î¿Í¤Ï·Ù²ü¤·¤ÆËÜ²»¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤Î´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¤ÈÏÃ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤ÉµÒ´ÑÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëÎÏ¤¬¿´¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥»Ò¶¡»þÂå¤Î¼«Ê¬¤òÂç¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¥±¥¢¤¹¤ë¡Õ
»Ò¶¡»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È¿Æ¤ËÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Îº¢¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢°Æ³°¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤âÍÄ¤¤º¢¤Ï½¬¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÂç¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¶¡¤Î¼«Î©¤òÁË¤à¿Æ¤Î3¤Ä¤Î¹ÔÆ°
¿Í¤ÈÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤ÏÎø°¦¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ò¶èÊÌ¤¹¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿´ÍýÅª¤Ê¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏ¤Ê¤é¤ªÎÙ¤È¤Î¶³¦¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÇÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤Î·ÁÀ®¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÀ¸°éÎò¤È¼Ò²ñÅª´Ä¶¤Î2¤Ä¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤âÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤È¼«Ê¬¤ÏÆ±¤¸´¶¾ð¤ä´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦Êì»Ò°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤È¼«²æ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÜ°é´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿Æ¤¬²á´³¾Ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»Ò¶¡¤¬Ä«¡¢µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¿Æ¤¬µ¯¤³¤¹¡¢¢ÊÒÉÕ¤±¤ä½ÉÂê¤Ê¤É¤â¿Æ¤¬»Ò¶¡¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ë¡¢£»Ò¶¡¤¬°¤µ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬¼Õ¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ë¼Õºá¤äÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅ¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¼«Î©¤òÁË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤Ë²áÊÝ¸î¡¢²á´³¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¼Ô¤È¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¿Í
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤È²áÊÝ¸î¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¸Ê·èÄê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¾¿Í¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê´Ä¶¤â¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¸ÄÀËäË×µ¤Ì£¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤âÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢½ý¤Ä¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¶³¦Àþ¡á¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë