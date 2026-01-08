この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

精神科医や臨床心理士、公認心理師らが発信するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「どうしても限界の時の５つの過ごし方」と題した動画を公開。朝起きた瞬間に「何もやる気が出ない」「体が重い」と感じるような、心身ともに限界な日の過ごし方を紹介した。

動画の冒頭では、こうした心身の不調は「心と体の危険なサイン」であり、見えない疲労が蓄積していることが原因だと指摘。ここで無理を重ねると心が完全に折れてしまい、うつ病などの精神疾患につながる危険性があると警鐘を鳴らした。では、そのような日はどう過ごすべきなのだろうか。

まず氏は、やりきれない日の最大の敵は「義務感」であり、どんな仕事や予定よりも「健康が優先されるべき」だと語る。無理に予定をこなそうとするとパフォーマンスが低下し、かえって自己卑下につながるため、「体調が悪い」と伝えてキャンセルする勇気を持つようアドバイスした。「自分を守ってくれる代わりはいない」と心に留めておくことが重要だという。

次に、予定がなくなったら「二度寝」で心と体を休ませることを推奨。二度寝は単なる怠けではなく、脳と体のメンテナンスに不可欠な「ノンレム睡眠」の質を高める生物学的に有効な行為だと説明した。

体が休まったら、心身に「負担にならないこと」をする。窓の外をぼーっと眺めたり、肌触りの良い毛布にくるまったり、ペットを撫でたりと、無理なく自然にできることを行うのが良いという。

また、やりきれない感情は「過去の後悔」と「未来の不安」から生まれることが多いと氏は指摘する。こうした思考がぐるぐる巡る「反芻思考」に陥った際は、「またグルグル思考が始まったな」と客観視する「ラベリング」という手法が有効だとした。過去の自分を許し、実際には9割が起こらないという未来の不安（予期不安）にとらわれないことが大切だという。

最後に、最もやってはいけないこととして「SNSの虚像と闘うこと」を挙げた。SNSで見られる他人の華やかな生活は、見栄えの良い部分だけを切り取った「虚像」に過ぎない。それと比較して自分を卑下することは最も避けるべきだと強調した。

心が限界だと感じた日は、無理に頑張ろうとせず、自分を責めずに意識的に休むことが重要だ。紹介された方法を試してみてはいかがだろうか。

