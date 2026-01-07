フォーシーズ（東京都港区）が展開する宅配ピザ店「PIZZA-LA（ピザーラ）」が、ハート型ピザ「ハートのマルゲリータ」と「ハートのチーズ＆ハニー」を1月7日から期間限定で発売しています。

【画像】ウワッ、映える…！ コレが”ハート形のピザ”です！ 可愛い〜！！

「ハートのマルゲリータ」は、トマトソースをベースに、イタリア産モッツァレラ、チェリートマト、バジルをトッピング。仕上げに、風味豊かなエキストラバージンオリーブオイルをかけた一品です。価格は1980円（以下、税込み）。

「ハートのチーズ＆ハニー」はイタリア産モッツァレラ、カマンベールチーズを使用した濃厚なとろけるチーズ、口どけのよいクリームチーズなどをのせた、真っ白なピザです。別添のハチミツをかけて楽しめます。価格は2100円。

また、同月9日ごろより、ハート型ピザを注文すると、オリジナルメッセージカードが数量限定でプレゼントされます。

同社は「かわいくておいしい2種類のハートピザは、誕生日や記念日など大切な日の贈り物にぴったり。サプライズ演出としてはもちろん、自分へのご褒美にも、見た目とおいしさで気分を高めてくれます」とアピールしています。