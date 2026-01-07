内田理央、開始1分40秒でベッドシーン SNSざわつく「すごいぞだーりお！！！」「電車の中で見たらダメなやつだったwww」終盤には男性3人と…『略奪奪婚』第1話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）が6日深夜に放送され、冒頭のシーンからSNSで大きな反響となっている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】攻められすぎ！迫真の演技を見せる内田理央
長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）は、子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。本作は、そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンス。
司と別れ、自暴自棄な生活を送る千春。放送では開始1分40秒で、千春のベッドシーンが映された。また終盤にも、千春が3人の男性と体を交わらせるシーンが。
内田の演技にSNSもざわつき、「すごいぞだーりお！！！」「電車の中で見たらダメなやつだったwww」「夫の子供を身ごもった女性との妊娠バトル、修羅場に震えそう」などの反響が寄せられている。
