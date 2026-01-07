7月下旬 発売予定 【G.M.G. COLLECTION 13 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 ガイア ノーマルスーツVer.】 1月8日10時～予約受付開始 価格：3,850円 【G.M.G. COLLECTION 14 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 オルテガ ノーマルスーツVer.】 1月8日10時～予約受付開始 価格：3,850円 【G.M.G. COLLECTION 15 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 マッシュ ノーマルスーツVer.】 1月8日10時～予約受付開始 価格：3,850円

プレミアムバンダイ限定「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 追撃!ジェット・ストリーム・アタック」

メガハウスは、「GUNDAM MILITARY GENERATION（G.M.G.）」シリーズより可動フィギュア「G.M.G. COLLECTION 13 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 ガイア ノーマルスーツVer.」、「G.M.G. COLLECTION 14 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 オルテガ ノーマルスーツVer.」、「G.M.G. COLLECTION 15 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 マッシュ ノーマルスーツVer.」を7月下旬に発売する。価格は各3,850円。

「G.M.G.」は、ガンダムの世界観から兵隊、兵器、ビークル等に焦点をあてたシリーズで、独自の世界観で支持されている。今回、ジオン公国軍のエースパイロット小隊「黒い三連星」より「ガイア」、「オルテガ」、「マッシュ」がそれぞれノーマルスーツ姿で登場する。4inchサイズ（約10cm）のボディに込められた可動性能も楽しめる。3体を合わせれば、劇中の様々なシーンを再現することもできる。

また、3体のフィギュアがセットになった「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 追撃!ジェット・ストリーム・アタック」がプレミアムバンダイ限定で販売される。価格は12,100円。

「G.M.G. COLLECTION 13 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 ガイア ノーマルスーツVer.」

「G.M.G. COLLECTION」第13弾として、「黒い三連星」より「ガイア」が登場する。

本フィギュアでは、歴戦の猛者としての風格を備える頭部に加え、不敵に笑うヘルメット装着用フェイスが付属し、ガイアのキャラクター性を演出する。

イメージ

「G.M.G. COLLECTION 14 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 オルテガ ノーマルスーツVer.」

「G.M.G. COLLECTION」第14弾は、「黒い三連星」より「オルテガ」が登場。ひと際大きい体躯やヘルメットは新規造形にて再現されている。全身から熟練パイロットの雰囲気を放っており、黒い三連星を演出するために重要なキャラクターとなっている。

イメージ

「G.M.G. COLLECTION 15 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 黒い三連星 マッシュ ノーマルスーツVer.」

「G.M.G. COLLECTION」第15弾は、「黒い三連星」より「マッシュ」が登場。エースパイロットとしての風格を専用の頭部と不敵に笑うヘルメット装着用フェイスで演出する。

イメージ

プレミアムバンダイ限定「G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 追撃!ジェット・ストリーム・アタック」

本商品は、付属する専用の腕組みパーツを使用することで威風堂々と並び立つ「黒い三連星」の勇姿を再現可能なセット。ガイアの「俺を踏み台にしたぁ!?」の表情に加え、ドムのパイロットを彷彿とさせる白兵戦用のジャイアントバズーカも付属する。「機動戦士ガンダム」中盤戦において、マチルダやアムロを追い詰めた「黒い三連星」の魅力が詰め込まれている。

イメージ

【G.M.G. COLLECTION EX 機動戦士ガンダム ジオン公国軍 追撃!ジェット・ストリーム・アタック】

受注期間：1月8日10時～3月上旬

受注サイト：プレミアムバンダイ

商品構成

・彩色済み完成品フィギュア 3

・腕組みパーツ 3

・差し替え用頭部パーツ 3

・差し替え用ヘルメット 3

・ジャイアントバズーカ 1

・ハンドパーツ各種付属品

商品サイズ

・ガイア：全高約100mm

・マッシュ：全高約100mm

・オルテガ：全高約110mm

原型製作：ピンポイント

彩色：ピンポイント

商品素材：PVC、ABS、POM

(C)創通・サンライズ