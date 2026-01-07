松井珠理奈＆辻本達規、そろって結婚会見 松葉づえで登場の辻本を珠理奈がサポートする場面も
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場。ライブ中の負傷により、辻本はかかとを骨折したことから、松葉づえでの参加となった。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
華やかな和装で現れた2人。松井は、冒頭から松葉づえにコードがひっかかり困り顔の辻本をサポートする場面も。辻本は「今回、こんなにたくさん集まってくださり、感動しております。今回、松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました」と報告。松井は11歳、辻本は19歳から「芸能のみなさんに育てていただいたので、自分たちの口から経緯を伝えるのが最善ではないか」と結婚会見に至った経緯を明かした。
松井は「ファンの方々や周りの方からすでにあたたかいメッセージをいただき、うれしいです。東海地方出身ということもあり、名古屋から全国にむけて元気を届けられるよう頑張っていきたい」と笑顔を浮かべた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立して芸能活動を開始した。
辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍。舞台公演やライブ・イベント、バラエティー番組など、幅広く活動する。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
