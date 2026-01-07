“世界一のボディー”と称されるグラビアアイドルの榎原依那（28）が、自身の写真集で見せた大胆な「髪ブラ」カットの舞台裏を明かし、スタジオの面々を驚かせた。

【映像】「ちょっとズレると見える」衝撃の髪ブラ写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。#1にはゲストとして、現在グラビア界を席巻している榎原依那が出演した。

榎原は、2024年2月発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューを果たすやいなや、その圧倒的なプロポーションで一躍時の人となった。番組内でも紹介された通り、現在はその完璧な造形から“世界一のボディー”と呼ばれ人気を博している。

番組では、榎原がリリースした写真集の中から、長い黒髪で胸元を隠した衝撃的なカットが紹介された。これに嶋佐は「『令和のあゆ』だ！」と反応。森田も「許可取った？これ」とツッコミ。かつて歌手の浜崎あゆみが1999年に発売されたアルバム『LOVEppears』のジャケット写真で披露し、社会現象を巻き起こした伝説的な「髪ブラ」ポーズを彷彿とさせる姿に、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。

これに対し榎原は「知らなかったんですよ！本当に！」と恐縮。撮影時の苦労についても言及し、現場ではガウンを羽織ってギリギリまで待機し、撮影の瞬間に「行きます！」と気合を入れて挑んだことを明かした。「揃いすぎても不自然だし、ちょっとズレると見えちゃう」と、髪の毛の隙間から見えそうで見えない絶妙なバランスを維持することの難しさを語った。これに森田は「（髪の）間から見えたりな…」と納得し、屋敷は「あゆも大変やったんやな…」と浜崎あゆみに思いを馳せていた。