朝起きても体が重い、顔のむくみが取れない。じつはそれ、「朝の冷え」が原因かもしれません。そこで今回は、ダイエットカウンセラー・食生活アドバイザー、そして体質別ダイエット診断士をもつおにゃさんに、朝に取り入れたい「マグカップでつくるコンソメ卵スープ」のレシピを教えてもらいました。スープで体を内側から温めて、無理なくやせやすい体を目指しましょう。

朝の冷えが体重に影響しやすい理由

朝は、一日の中でいちばん体温が低い時間帯。夜寝ている間に体温が下がって、そのまま朝を迎えるから、体が「省エネモード」になっているんです。

【写真】材料はたったこれだけ

この状態で冷たいものを食べたり、朝食を抜いたりすると、代謝がなかなか上がらない。つまり、脂肪が燃えにくい体のまま一日がスタートしてしまうというわけです。

体温を上げると、基礎代謝がアップ。だから朝、しっかり体を温めることが、じつは「食べやせ」の第一歩。温かいものを体に入れることで内臓が目覚めて、消化吸収もスムーズになるし、血流もよくなります。そうすると自然と代謝もアップして、やせやすい体の土台ができるんです。

朝はショウガと卵を使った食事がおすすめ

じゃあなにを食べたらいいの？ という話ですが、私のおすすめは「ショウガ×卵」の組み合わせ。

ショウガには「ショウガオール」っていう成分が入ってて、これが体を芯から温めてくれるんです。温かいスープに入れると、飲んだ瞬間から体がポカポカしてくるのを実感できると思います。

そしてタンパク質がたくさん入った卵。ダイエット中って筋肉が落ちやすいですよね。でも朝に卵を食べておけば、代謝を落とさずにダイエットできます。しかも消化に優しいから、朝の胃にも負担がかかりません。

スープで朝の食べやせルーティンへ

今回紹介する「マグカップでつくるコンソメ卵スープ」は、飲むだけでも効果がありますが、毎朝の習慣に取り入れるともっといいんです。

たとえば、起きたらまず常温の水を一杯飲んで、それから顔を洗って着替えている間にスープをつくる。ゆっくり飲みながらスマホをチェックして、体が完全に目覚めてから出かける。これだけで、一日のスタートが全然違ってきます。

前日の夜にちょっと食べすぎちゃったな、というときも、このスープが活躍してくれます。重たい朝食は胃に負担がかかるけど、スープなら消化に優しくて満足感もある。罪悪感なく食べられて、代謝もアップ。

こういう「自分に優しい選択肢」をもっておくことが、長続きするダイエットのコツだと思います。

完璧を目指さなくてもOK。週に3回でも、このスープを飲む日があるだけで冷えにくくなるし、お通じもよくなるし、なんとなく体が軽い感じがしてくる。そうすると自然とほかの食事にも気を使えるようになって、いい循環が生まれるんです。

まずは明日の朝から、試してみませんか？ 体が喜ぶ温かさを感じてもらえると思います。

「マグカップでつくるコンソメ卵スープ」のつくり方

レシピはびっくりするくらい簡単。用意するのは、顆粒コンソメスープの素、卵1個、ショウガチューブ、お好みで刻みネギや乾燥ワカメを入れるだけです。所要時間3分強、洗い物はマグカップと箸だけ。忙しい朝でもこれならできますよね。

お鍋でつくるスープとは違い、ふわっとした卵とは違うのですが、味は問題なくおいしいです。ショウガは多めに入れてもいいし、生のショウガやチューブのほか、ショウガパウダーもおすすめです。

●マグカップでつくるコンソメ卵スープ 【材料（1人分）】 水 200mL

卵 1個

顆粒コンソメスープの素 小さじ1

ショウガチューブ 3〜4cm

ワカメやネギ お好みで

●つくり方 （1） マグカップや耐熱用のお椀に水と顆粒コンソメスープの素を入れて電子レンジ（600w）でラップをせずに2分加熱 （2） 溶きほぐした卵を入れて軽く混ぜ、さらに1分加熱する （3） お好みでワカメやネギを入れる

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください