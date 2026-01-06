韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓに対して、誹謗中傷をしていた一部のネットユーザーに罰金刑が下されたと６日、現地メディアのスタートゥデイなどが報じた。

記事によると釜山地検は昨年１０月、侮辱容疑を受けた女性を７０万ウォン（約７万円）で略式起訴したという。しかしこの件について、裁判所の判断はまだ出ていないと伝えた。該当女性は、ＳＮＳなどでＮｅｗＪｅａｎｓメンバーの写真を悪質的に合成し、虚偽内容物を流布した疑いが持たれていた。

また大邱（テグ）地方裁判所西部支院は同月、オンラインコミュニティーでメンバーに向けて悪質コメントを投稿した男性に、罰金２０万ウォン（約２万円）の略式命令を下したという。

これに先立ち、ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所・ＡＤＯＲ（アドア）は「持続的なモニタリングを通して、ＮｅｗＪｅａｎｓメンバーに関する誹謗中傷、侮辱、虚偽内容流布による名誉毀損行為を、常時法的対応している」と明かしていた。加えて、ＮｅｗＪｅａｎｓのファン団体・チームＢｕｎｎｉｅｓ（バニーズ）は、２０２４年に「誹謗中傷モニタリングＡＩ」を開発し、悪質コメントの積極的なモニタリングに乗り出しているという。そしてこれらの告発により、約４０人のネットユーザーが書類送検されたと、その成果を伝えた。