歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（42）に“ラブコール”を送った。

宇多田は23年に出演したトーク番組で、今後会いたい人について聞かれ「前川清さんにお会いしたかったんですけど」と発言。前川は、宇多田の母で2013年に亡くなった演歌歌手・藤圭子さんと1971年に結婚し翌年離婚した。

司会の黒柳徹子からこの時の感想を聞かれ、前川は「びっくりしましたね」と回想。当時リアルタイムで視聴していたといい、「一瞬やっぱり、“えっ！俺だ”」と驚いたが、その後宇多田の発言が話題になり、「私ももちろん会いたいです」と答えたものの、「それは話題にならず」と笑わせた。

しかし「俺も会いたかったんだけどな」と吐露。自身が生まれる前の藤さんの話を知りたかったのではと推測したが、黒柳から「会ってないの？」と聞かれると、「お会いできてません」と明かした。

そして「私は会いたいですけどね。いろんなことを、（藤さんを）“じゅんぺい”って呼んでたんだよとか。しゃべってないいろんな2人のことがありますから」と告白。「徹子の部屋に2人で出てみたいですね。ぜひとも挑戦したい」と語った。

すると黒柳は「それじゃあなんとか、アナタが会いたいからって言ってもいい？」と確認。「それで来ていただきましょうよ。そしたら面白いね、アナタと宇多田さんが並んで出たらね」と喜ぶと、前川は「まず僕はサインしていただきます」と笑いを誘っていた。