「スト6」にてラシードと本田のEXカラーなどを追加する「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスが配信VTuber・葛葉さん主催のイベントを記念した豪鬼の特別カラーも
【「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパス】 1月6日 配信【『ストリートファイター6』ファイティングパス「ファイターズスポーツフェス」紹介映像】
■決勝進出チーム
・サンダーファイアーパンダータツヤー
・さんたっち
(C)CAPCOM
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘「ストリートファイター6」において、「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスの配信を本日1月6日に開始した。
今回は「ラシード」のOutfit 3カラーEX1と「エドモンド本田」のOutfit 1カラーEX2の追加に加え、乱入演出エフェクト「今を煌めけ、青空ファイト！」のほか、「エド」と「マノン」の乱入演出ビジュアルなどがラインナップされる。アバター装備としては「野球ファンの帽子」や「野球ファンのユニフォーム」が追加。スポーティーな見た目に変更できる。
このほか、にじさんじ所属のVTuberである葛葉さん主催のイベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」を記念した「豪鬼」のOutfit特別カラー、乱入イラスト、称号の配布が行なわれる。こちらは1月23日にパシフィコ横浜にて3チームによる決勝戦が実施予定。
■決勝進出チーム
・BOしたら坊主
先鋒：小柳ロウ
中堅：神田笑一
大将：伊波ライ
チームコーチ：立川
・サンダーファイアーパンダータツヤー
先鋒：榊ネス
中堅：笹木咲
大将：叢雲カゲツ
チームコーチ：ハイタニ
・さんたっち
先鋒：風楽奏斗
中堅：長尾景
大将：オリバー・エバンス
チームコーチ：どぐら
□「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」のページ
葛葉さんをイメージした豪鬼Outfit特別カラー
葛葉描きおろし乱入イラスト
「KZHCUP RUMBLE」開催記念特別称号
(C)CAPCOM