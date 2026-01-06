【「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパス】 1月6日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘「ストリートファイター6」において、「ファイターズスポーツフェス」ファイティングパスの配信を本日1月6日に開始した。

【『ストリートファイター6』ファイティングパス「ファイターズスポーツフェス」紹介映像】

今回は「ラシード」のOutfit 3カラーEX1と「エドモンド本田」のOutfit 1カラーEX2の追加に加え、乱入演出エフェクト「今を煌めけ、青空ファイト！」のほか、「エド」と「マノン」の乱入演出ビジュアルなどがラインナップされる。アバター装備としては「野球ファンの帽子」や「野球ファンのユニフォーム」が追加。スポーティーな見た目に変更できる。

このほか、にじさんじ所属のVTuberである葛葉さん主催のイベント「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」を記念した「豪鬼」のOutfit特別カラー、乱入イラスト、称号の配布が行なわれる。こちらは1月23日にパシフィコ横浜にて3チームによる決勝戦が実施予定。

■決勝進出チーム

・BOしたら坊主

先鋒：小柳ロウ

中堅：神田笑一

大将：伊波ライ

チームコーチ：立川

・サンダーファイアーパンダータツヤー

先鋒：榊ネス

中堅：笹木咲

大将：叢雲カゲツ

チームコーチ：ハイタニ

・さんたっち

先鋒：風楽奏斗

中堅：長尾景

大将：オリバー・エバンス

チームコーチ：どぐら

□「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」のページ

葛葉さんをイメージした豪鬼Outfit特別カラー

葛葉描きおろし乱入イラスト

「KZHCUP RUMBLE」開催記念特別称号

