»¥ËÚ»ÔÎ©¹â¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤ËÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤éÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£°£±£¸Ç¯£µ·î¤Ë»¥ËÚ»ÔÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Åö»þ£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡¢²¼¹»Ãæ¤ËÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤éÂÎ¤ò¿¨¤é¤ìÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ö£Ð£Ô£Ó£Ä¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Âà³Ø¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ËÇ§Äê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Ë½÷À¤¬Èï³²¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯£µ·î¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¶µ°Ñ¤Ï£Ó£Ô£Ö¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¸¤á¤òÇ§ÃÎ¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£