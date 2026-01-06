昨年の大晦日の紅白歌合戦を矢沢永吉（76）が盛り上げた。中継で「真実」を歌い終えた後、突然NHKホールに現れ、「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を歌唱。審査員や前方の観客は、曲に合わせてタオルを投げ、会場の熱気は最高潮に達した。

【もっと読む】松任谷由実が矢沢永吉に学んだ“桁違いの金持ち”哲学…「恋人がサンタクロース」発売前年の出来事

「今ではいろんな歌手がライブのグッズとして、タオルを売っていますが、先駆けは矢沢さんでしょう。毎年、ツアーに合わせて新しいタオルが発売され、ファンはこぞって買い求めます。アンコールで『止まらないHa〜Ha』『トラベリン・バス』を歌う時の必須アイテムですからね」（芸能記者）

他にも、矢沢がライブで先駆けておこなったことがあるという。観客への"ある要請"だ。

「先日、B'zのコンサート中、後ろから歌い続ける観客に悩まされたというSNSの投稿が話題になりましたよね。矢沢さんはファンの声を受け、2021年から公演中の『客の歌唱』『永ちゃんコール』を原則禁止にしています。他の歌手も同じ対策を取れば、ある程度の問題は解決すると思います」（前出の芸能記者）

矢沢には熱烈なファンがついている。ライブに本人と同じような上下白いスーツ、ハットをかぶって来場する男性も多数いる。一方で、最近は女性や若いファンも増えているという。あるファンが語る。

「『客の歌唱』『永ちゃんコール』の禁止は本当に良かったです。あれで、ライトなファンもライブに足を運びやすくなったと思います。観客は永ちゃんの歌を聴きに来ているわけですからね。ただ、今もルールを破るファンも中にはいますよ」

■アンコールになると解禁される客の歌唱

ソロデビュー直後の曲になると、当時の血が騒ぐのか、オールドファンらしき人たちが『永ちゃんコール』を始めるという。また、他にもやめてほしい行為があると話す。

「『もうひとりの俺』という曲があります。サントリーBOSSのCMソングでしたから、聴いたことのある人も多いでしょう。昨年のライブでも弾き語りで歌ってくれて、本当にうれしかった。ただ、ラストの『♪おまえに 会いたい』の間でギターを弾く音に合わせ、手拍子するファンがいる。あれは勘弁してほしい。もし賛同を得ているなら、会場全体が手拍子をするでしょう。なぜ、一部だけなのか。ほとんどの人が良いと考えていないからですよ。その反応から、ふさわしくない行為だと知ってほしい」（ある矢沢ファン＝以下同）

『客の歌唱』『永ちゃんコール』は原則禁止だが、アンコールになると解禁される。この時、B'zのファンも悩んだ問題が発生するという。

「あるライブで、隣の人がものすごい大声を張り上げるので、鼓膜が破れるかと思い、途中から耳を塞ぎました。解禁しているとはいえ、音量には限度があると思います。なぜ、永ちゃんが禁止したかといえば、苦情が多かったからでしょう。なのに、昔と同じ音量で歌ったら、周りの人に迷惑になりますよね。大声で歌うファンは『なぜ禁止になったのか』という理由を考えてほしい。大声の人が多ければ、全面禁止の措置もあるかもしれませんよね。小声で歌う分には問題ないんですから、ボリュームを下げてほしい」

大半の人はルールを守っているが、どんなことも、風紀を乱す人が一部存在するのも事実だろう。

◇ ◇ ◇

常に日本の芸能界をリードしてきた矢沢。それはお金の面でも例外ではない。関連記事【もっと読む】松任谷由実が矢沢永吉に学んだ“桁違いの金持ち”哲学…では、その哲学について伝えている。