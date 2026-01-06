µ¯¶È²È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¤Î¸½Ìò¼ÒÄ¹¹Ö»Õ¤¬²òÀâ¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖASEAN¤Ï11¥«¹ñ¡×¤Î¿·¾ï¼±
ÃÏ°è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¤¤¥È¥³»£¤êÆá¿Üch¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÁ´°÷¹ç³Ê¡¢ÀäÂÐÀë¸À¡Û¹â¹»»þÂå¡¢µ¯¶È²È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¤Î¸½Ìò¼ÒÄ¹¹Ö»Õ¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤Îº²¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë½Ö´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü¹â¸¶¤Ë¤¢¤ë¿Ê³Ø½Î¡Ö¥¢¥×¥¹¥¿¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Àµ·îÆÃ·±¤ËÌ©Ãå¤·¡¢½Î¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÈ¬ÌÚß·Îè¶ê»á¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚß·»á¤¬ÃÏÍý¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Æー¥Þ¤ÏASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¡£»á¤Ï¹õÈÄ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¶µ²Ê½ñ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ªºÇ¿·¤Ï11¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ÏASEAN¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ò10¥«¹ñ¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¬ÌÚß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï11¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯11·î¤ËÅì¥Æ¥£¥âー¥ë¤¬¸¶Â§²ÃÌÁ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»á¤Ï¡Ö·¯¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¡¢¼õ¸³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÃÎ¼±¤¬¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Îー¥È¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç®°Õ¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿»ØÆ³¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö¼õ¸³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤°¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤âÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
È¬ÌÚß·»á¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤´Ä¶¤È¤«¡¢³Ø¤Ó¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡ÊÂ³¤«¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î¶µ°éÍýÇ°¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼õ¸³´ü¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ÎÅÁÃ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø½¬¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä´Ä¶¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¸³¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£
