日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ホットスイーツ「とろけるホットパイ」シリーズの新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」と「生チョコクリームパイ」を、1月7日から期間限定で発売します。

【ヤバっ！】おいしそ〜 パッケも可愛い「ホットパイ」新作を見る！

新作の「塩キャラメルアーモンドパイ」は、サクサクのパイ生地にクリームをたっぷり詰めた「とろけるホットパイ」シリーズ初となる、クリームが3層仕立てになった商品です。香ばしいクッキーと細かく砕いたアーモンドダイスが入った「アーモンドクリーム」、ほんのりとした塩味がアクセントとなった「塩キャラメルクリーム」、濃厚な「キャラメルフィリング」の3種類のクリームを組み合わせた一品。

一方の「生チョコクリームパイ」は、2025年に初登場した商品。ココアパウダーを練り込んだパイ生地の中に、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームが入っています。

2種ともに、それぞれの特長をイメージした色使いで、フレーバーを感じさせるデザインが施された、数量限定パッケージで提供されます。同社は「見た目と味わいの両方から、2つの『とろけるホットパイ』をお楽しみください」とアピールしています。

価格はどちらも220円〜（税込み）。全国の店舗（一部店舗を除く）で2月上旬まで販売予定です。数量限定パッケージはなくなり次第終了します。

また、抽選で100名に1000円分の「マックカード」が当たる「#マックのとろけるホットパイあらがえない」キャンペーンが同社の公式「X」アカウントで実施されます。