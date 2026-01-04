1月2日に皇居で行われた新年恒例の一般参賀。天皇皇后両陛下をはじめ、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻ら皇室の方々が長和殿のベランダに立たれ、集まった参賀者の祝意にお手振りをして応えられた。

一般参賀は午前10時10分から午後2時20分にかけて計5回行われ、宮内庁によれば集まった参賀者は6万140人にものぼったという。

天皇皇后両陛下や皇室の方々が会話されるご様子も見受けられるなか、注目を集めたのは𥶡仁親王妃信子さまと天皇皇后両陛下の長女・愛子さまのご交流。2回目のお出ましで、お二方は隣り合って並ばれていた。

まずベランダに立たれると、微笑みながら参賀者の方を見渡されていた愛子さま。ほどなくしてお隣の信子さまに何かお声がけをされ、お二方で顔を見合わせてにこやかにお話していた。信子さまが口を開けて笑われるお姿もあり、和やかな雰囲気が伝わってくる場面だった。

昨年3月の宮中晩餐会でも、楽しげに会話されるご様子が注目を集めていた信子さまと愛子さま。そんなお二方の一般参賀でのご交流に、Xでは《敬宮愛子さまと信子さま 笑顔が素敵で楽しそう》《愛子さまと信子さまお二人がほっこりすぎる》と感激する声が上がっている。

だがそのいっぽうで、気がかりだったのは信子さまと長女・彬子さまの“距離感”だという。

「愛子さまと楽しそうに会話されていた信子さまですが、このとき反対側のお隣には彬子さまがいらっしゃったのです。しかも、信子さまと彬子さまの間は広く開いていて、お二方が会話することはおろか、目を合わせられることもありませんでした。信子さまは愛子さまとはごく近い距離で並ばれていただけに、心配になった参賀者もいたようです」（皇室ジャーナリスト）

1回目のお出ましでも、彬子さまと隣り合って並ばれていた信子さま。しかしこのときも、反対側のお隣にいらっしゃった秋篠宮家の長男・悠仁さまと近い距離で並ばれ、彬子さまとの間にはスペースができていた。さらに、信子さまの次女で彬子さまの妹にあたる三笠宮家の瑶子さまは、一般参賀を欠席されていた。

「一般参賀では瑶子さまのほかに、常陸宮さまが欠席されました。現在90歳の常陸宮さまはご高齢であることから、お体への負担を考慮して出席を見送られたといいます。しかし、瑶子さまが欠席された理由は明かされていません。

そんな瑶子さまは昨年秋の園遊会で、音声取材対象の招待者たちとの懇談後に“途中退出”されたことも。園遊会も皇室の方々にとってかなり優先度の高い行事ですが、このときも瑶子さまが会場を退出された理由の説明はありませんでした」（前出・皇室ジャーナリスト）

20年以上にわたり、確執が囁かれてきた信子さま、彬子さま、瑶子さま。’24年11月に三笠宮妃百合子さまが薨去されたことをきっかけに、お三方の“深い溝”が浮き彫りになっていた。

また、三笠宮家では百合子さまが薨去されたことで当主不在となっていたが、昨年9月に後継者問題がついに決着。彬子さまが三笠宮家当主として祭祀を継承され、信子さまは「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設し、その当主になられることが決定した。このことによって、“母娘の三つ巴バトル”は終結したようにも思えたが――。

「この裁定で瑶子さまは独立できず、彬子さまと同じ三笠宮東邸にお住まいになり続けることになりました。宮内庁からは“ご家族で話し合われた結果”との説明がありましたが、皇室経済会議を前にお三方が一堂に会して話し合われる機会はなかったそうです。

お三方は同じ家で生活することを望んでおられず、それぞれ独立した生計を営むことも検討されていました。瑶子さまも“三笠宮家に貢献してきた”という自負をお持ちであることから、そのことを期待されていたようです。しかし思わぬ結果となり、衝撃を受けられていたといいます。

彬子さまもメディアご出演の機会が増えていますが、信子さまを話題に出されることはありません。百合子さまの『斂葬の儀』も喪主を務められたのは、信子さまではなく彬子さまでした。瑶子さまとの間でも“すれ違い”が生じているといい、後継者問題が落ち着いたとはいえ、お三方の溝まではまだ埋まっていないのかもしれません」（前出・皇室ジャーナリスト）

新たな年を迎えたいま、お三方はどのような思いを抱かれているのだろうか――。