ＴＢＳで２０２４年１月期に放送された金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』が、１月４日（日）よる９時からスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』として２年ぶりに放送されます。

『不適切にもほどがある！』は、阿部サダヲ演じる中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎が、ひょんなことから１９８６年から令和の時代へタイムスリップ。

令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を炸裂し、コンプラで縛られた令和の人々に考えるキッカケを与えていく意識低い系タイムスリップコメディです。

脚本は宮藤官九郎が務める完全オリジナルストーリーで、妻を亡くした市郎とその一人娘、そしてタイムスリップしたことで出会う人々との絆を描く、ヒューマンコメディの要素も。

昭和と令和、どちらが正しいかを断ずるのではなく、どんな時代でも変わらず「家族を大事に」「仕事を大事に」一生懸命に生きる人々を描いた作品です。

スペシャルドラマあらすじ

２０２６年の新年――。喫茶「ＳＣＡＮＤＡＬ」で渚（仲里依紗）がカレンダーを掛け替えていると、壁を突き破って昭和から市郎（阿部サダヲ）がマスター（袴田吉彦）と８３歳の井上（小野武彦）を連れて現れる。

井上の技術によって生まれた“タイムトンネル”を使い、再びやってきたのだ。

好きな時代に行けるようになった“タイムトンネル”で、さっそく市郎はキヨシ（坂元愛登）を１９８７年の夏に向かわせ、純子（河合優実）とユズル（錦戸亮）との出会いを阻止するように指示するが、運命の出会いは避けられなかった。



(C)TBS

一方、市郎は“あの日”を思い出し１９９５年１月、阪神・淡路大震災の前日にいた。

「タイムパラドクスは起こさないで」と言う井上（三宅弘城）を尻目に、小川家にいる市郎を神戸に連れて行こうとする純子を引き止めるよう、９５年の市郎を説得するはずだったが、そこには思いがけない先客が…。

再び２０２６年。渚（仲里依紗）は報道局に異動になり、政治特番を担当することに。その番組に出演した都議会議員の平じゅん子（江口のりこ）の発言や政治姿勢に感銘し傾倒していく。

しかし、渚が平のことを熱弁すると面倒そうな顔になる秋津（磯村勇斗）たち。折しも、八嶋智人（八嶋智人）がＳＮＳで政治的発言をして炎上したばかり。

渚は「政治の話嫌い？ 真面目な話しちゃダメですか？」と、政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りをぶちまけるのだった。



(C)TBS

その後、平が国政選挙に出馬することになり、他の候補者との公平を期するためという理由でその政治特番が放送できなくなってしまう。それを知った渚は…。

同じ頃、市郎が２０３６年に行くと、平が総理に推薦されていた。日本初の女性総理が誕生するか…しないか…その瀬戸際で、ある事件が勃発。それは渚にも関わることだった。

その未来を知った市郎はとんでもない行動を起こす･･･！？

孫・渚の未来も娘・純子の未来も守りたい市郎。市郎の暴走の裏には、家族や仲間を想う真っ直ぐな気持ちがあった。

時代を超えて試される市郎の決意は、果たして！？