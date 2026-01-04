大手芸能事務所の東宝芸能は4日、1日に結婚を発表した長澤まさみ（38）に対し「一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と、一部メディアの過剰取材があったと指摘した。その上で「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません」と警告した。

長澤は1日、東宝芸能の公式サイトで、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）と結婚したと発表。「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントした。

東宝芸能は「本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。2026年1月4日 東宝芸能株式会社」とした。