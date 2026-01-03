【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

レゴアイデア ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説（21348）

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に「レゴ(LEGO) アイデア」シリーズが追加された。

「レゴ(LEGO) アイデア」は、レゴファンのアイデアから生まれたセットを集めたシリーズ。レゴ アイデア公式サイトに投稿され、十分なユーザー支持を集めたデザイン案の中から製品化されている。

今回のセールでは、「レゴアイデア ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説」と「レゴアイデア トワイライト カレン家」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴアイデア ダンジョンズ＆ドラゴンズ：レッド・ドラゴンの伝説（21348）

レゴ ダンジョンズ＆ドラゴンズシリーズの第1弾。ブロックでフォーゴトン・レルムを組み立てて、冒険やディスプレイを楽しめる。エルフの魔導士、ノームのファイター、オークのならず者など6体のミニフィギュアが付属する。

レゴアイデア トワイライト カレン家（21354）

映画シリーズ「トワイライト・サーガ」のさまざまな名場面の舞台となったカレン一族の家を細やかなディテールで組み立てることができるレゴセット。オオカミ姿になったジェイコブ・ブラックの可動フィギュアも組み立てられる。ミニフィギュア7体付き。エドワード・カレンの肌が日光に当たるとダイヤモンドのように輝く効果も再現できる。