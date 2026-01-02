第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。1区16位から区間ごとに順位を上げ、世紀の大逆転V。当日変更で山上りの5区で起用されたエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録でゴールテープを切った。原晋監督の采配に、ネット上でも喝采が送られていた。

青学大は1区に小河原陽琉（2年）を起用。しかし、16位と出遅れた。ただ、王者は粘りを発揮。区間ごとに11位、8位、5位と順位を上げ、5区のエース黒田は3位でタスキを受け取った。

山登りでは驚異の追い上げを披露。最後は早稲田大の工藤慎作（3年）を抜いてトップへ浮上。1時間7分16秒で区間新でゴールテープを切り、歴史的な大逆転で往路3連覇を飾った。昨年の若林宏樹（青学大）がマークしていた1時間9分11秒を1分55秒更新する、まさに衝撃の記録だった。

序盤の波乱から一転、トップへ辿り着いたレース展開にネットも衝撃。「原監督すごいな」「采配凄すぎるわ」「原監督の作戦勝ちだなー」「原監督の采配ドンピシャ」「原監督の采配が大成功だった」「参りました」との声が上がっていた。

原監督はレース後の取材に「（黒田の5区は）実は1年生から準備はしていたんです。でも若林がいたので（黒田は）2区でずっと走ってたんですけど、黒田自身も山の適性を本人も感じてましたから。どのタイミングで走らせるかというのが、最後（の選択肢として）4年目になったということです」と説明していた。



