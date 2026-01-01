56ºÐÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬ºÆº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢ºòÇ¯·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¸¶»ÖÊÝ¡Ê56¡Ë¤¬ºòÇ¯¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¼Â¤Ï»ä¡¢ºòÇ¯·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÁ°¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î·ëº§¼°¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¼¤¤Æ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤â¤½¤â¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤â¸º¤ê¡¢¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Î¥Ï¥ï¥¤¹¥¤¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤Í¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ´¶¤¸¤Ç¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÉÔ½ã¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã¶Æá¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¼Õ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÍ§Ã£¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤À¤±¤ËÎÞ°î¤ì¤ë´¶Æ°¤Î¤ª¼°¤Ç¤·¤¿¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢50Âå¤Î²Ö²Ç¤È¥Ö¥é¥¤¥º¥á¥¤¥É¤ò¸«¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼êÅÁ¤¤²¿¤«¤ÈÂÎÄ´¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë50Âå¡×¤ÈËÜ²»¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ê50Âå¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò»Ù¤¨¡¢±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤ª»Å»ö¤â°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¬¹¬¤»°î¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£