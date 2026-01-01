【新劇場版 銀魂】万事屋キャストが新年のご挨拶と2026年の抱負を発表！
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。万事屋キャストが新年のご挨拶と2026年の抱負を発表。そして明日2日には『銀魂 THE FINAL』が地上波発放送となる。
＞＞＞ご挨拶動画のカットや『銀魂 THE FINAL』場面カットをチェック！（写真6点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。2026年2⽉13⽇（⾦）、最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” が、⼤迫⼒のワイドスクリーン【シネマスコープ】で遂に映画化。銀魂の「新」たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！
2026年の幕開けとともに、公開に向けてさらに勢いを増す本作。元旦となる本⽇、万事屋キャストから新年の抱負を込めた動画が到着した。
「新年明けまして、おめでとうございます！」と挨拶し始まった本映像。「2026年といえば、『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』が公開されます！」と本作の幕開けの⾳頭をとった志村新⼋役・阪⼝⼤助に続き、新年らしく ”今年の抱負” を発表する流れとなった3名。神楽役・釘宮理恵「元気に楽しく頑張る！」、阪⼝⼤助「健康！」、坂⽥銀時役・杉⽥智和「実家の畑を復活させる！」と三者三様の意気込みを公表し、晴れやかに新年を迎えた。
「『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』は 2026年2⽉13⽇公開です。2026年も『銀魂』を」という杉⽥の掛け声に合わせ「よろしくお願いします！」と本作への期待を込めて動画を締め括った。
さらに、SUPER BEAVERが歌う主題歌『燦然（サンゼン）』に乗せたテレビスポットも公開。「さあ、楽しいパーチーの始まりだ！」という坂⽥銀時の叫びとともに、新⼋、神楽の緊迫のアクションシーンに加え、原作エピソードでは姿を⾒せなかった真選組の姿、さらに吉原の街を⽀配する圧倒的強者である鳳仙も登場。⼤切な⼈を護るため、吉原の街で戦う万事屋たちの迫⼒満点のアツい姿や魂がぶつかり合う激しいバトルに、⼀瞬たりとも⽬が離せない！ 新年の幕開けとともに、銀時が夜の闇を切り裂くーー。
そして『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』公開を記念して、ファン待望の映画『銀魂 THE FINAL』が、1⽉2⽇（⾦）の深夜24：45より、テレ東系列ほかにて地上波初放送される。原作コミックのラストをベースに、アニメ『銀魂』シリーズ史上最⾼＆最強スケールで制作され、2021年1⽉8⽇の劇場公開時にはシリーズ歴代興⾏収⼊ No.1を記録。銀魂の集⼤成として、多くのファンに熱狂と感動を届けた。地上波初放送となるこの機会、銀魂の壮⼤な物語と、笑いと熱さが融合した圧巻のバトルを、再びテレビの⼤画⾯で存分に楽しめるチャンスをお⾒逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
＞＞＞ご挨拶動画のカットや『銀魂 THE FINAL』場面カットをチェック！（写真6点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2026年の幕開けとともに、公開に向けてさらに勢いを増す本作。元旦となる本⽇、万事屋キャストから新年の抱負を込めた動画が到着した。
「新年明けまして、おめでとうございます！」と挨拶し始まった本映像。「2026年といえば、『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』が公開されます！」と本作の幕開けの⾳頭をとった志村新⼋役・阪⼝⼤助に続き、新年らしく ”今年の抱負” を発表する流れとなった3名。神楽役・釘宮理恵「元気に楽しく頑張る！」、阪⼝⼤助「健康！」、坂⽥銀時役・杉⽥智和「実家の畑を復活させる！」と三者三様の意気込みを公表し、晴れやかに新年を迎えた。
「『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』は 2026年2⽉13⽇公開です。2026年も『銀魂』を」という杉⽥の掛け声に合わせ「よろしくお願いします！」と本作への期待を込めて動画を締め括った。
さらに、SUPER BEAVERが歌う主題歌『燦然（サンゼン）』に乗せたテレビスポットも公開。「さあ、楽しいパーチーの始まりだ！」という坂⽥銀時の叫びとともに、新⼋、神楽の緊迫のアクションシーンに加え、原作エピソードでは姿を⾒せなかった真選組の姿、さらに吉原の街を⽀配する圧倒的強者である鳳仙も登場。⼤切な⼈を護るため、吉原の街で戦う万事屋たちの迫⼒満点のアツい姿や魂がぶつかり合う激しいバトルに、⼀瞬たりとも⽬が離せない！ 新年の幕開けとともに、銀時が夜の闇を切り裂くーー。
そして『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』公開を記念して、ファン待望の映画『銀魂 THE FINAL』が、1⽉2⽇（⾦）の深夜24：45より、テレ東系列ほかにて地上波初放送される。原作コミックのラストをベースに、アニメ『銀魂』シリーズ史上最⾼＆最強スケールで制作され、2021年1⽉8⽇の劇場公開時にはシリーズ歴代興⾏収⼊ No.1を記録。銀魂の集⼤成として、多くのファンに熱狂と感動を届けた。地上波初放送となるこの機会、銀魂の壮⼤な物語と、笑いと熱さが融合した圧巻のバトルを、再びテレビの⼤画⾯で存分に楽しめるチャンスをお⾒逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会