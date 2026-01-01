FWパトリックが金沢と契約更新!! 昨年は初のJ3本格参戦で11ゴール「目標を達成できるよう頑張ります」
ツエーゲン金沢は1日、FWパトリック(38)の契約更新を発表した。
ガンバ大阪などで活躍したパトリックは昨年、名古屋グランパスからの完全移籍で金沢に加入。ガンバ大阪U-23でJ3に出場した経験はあるもののJ3クラブでのプレーは初めてとなった中、リーグ戦で33試合11得点を記録した。
ただチームはJ2昇格を果たせず「昨シーズンは惜しい結果で終わったので、来シーズンこそ目標を達成できるよう頑張ります」とコメント。新シーズンに向けて「ファン、サポーターと共に喜び合えるように頑張って戦います。皆さんの力が必要ですので共に来シーズン目標を掴みましょう」と伝えている。
