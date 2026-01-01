【地域交流まとめ】笑顔と歓声が響く！黒羽中学校グラウンドゴルフ大会で世代を超えた絆
YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【地域交流】ナイスショット連発！地域の絆を深めるグラウンドゴルフ大会へいいトコ撮り #黒羽中学校」を公開。黒羽中学校の生徒と地域住民が参加した「黒羽ふれあいグラウンドゴルフ大会」の様子を伝えた。
この大会は、世代を超えた地域交流を目的として開催されたものだ。開会式で校長先生は「グラウンドゴルフを通して、地域の方々と触れ合うというのが大きな目的です」とイベントの趣旨を説明。続いて挨拶に立った生徒会長も「このような地域の方々と交流する機会はなかなか無い貴重な体験です。世代を超えた交流を体感する良い体験にしましょう」と、生徒と地域住民が共に楽しむことへの期待を語った。
大会前、生徒たちは「ホールインワンを3回ぐらいします」「みんなで楽しくやることです」など、それぞれ意気込みをコメント。大会が始まると、生徒と地域住民が一緒にコースを回り、ナイスショットには歓声が上がるなど、和やかな雰囲気で交流を深めた。
閉会後、生徒からは「地域の⽅々と貴重な時間を過ごす事ができて良い思い出を作る事ができました」「今日は地域の方々と楽しくグラウンドゴルフができてよかったと思いました」といった感想が聞かれ、笑顔のうちにイベントは幕を閉じた。本大会は、スポーツを通じて生徒と地域住民の絆を深める貴重な機会となったようだ。
