Â´¶È¸å¤Î¤«¤°¤ä¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡ª¸Å²ì°ª¤¬¸ì¤ë"Âç¿Í¤«¤°¤ä"¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿Ê²½¡½¡½SP¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Ù
2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Ù¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Î¤«¤°¤ä¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë"Âç¿Í¤«¤°¤ä"¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢²ñÄ¹¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
HOMINIS¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤ä¤ò±é¤¸¤ë¸Å²ì°ª¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢Ìòºî¤ê¤Î¹©É×¤ä¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÎëÌÚ²íÇ·¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ØÂç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤ÏÂ´¶È¸å¤Î¤«¤°¤ä¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç"³ØÀ¸»þÂå"¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ³¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤òÌá¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥¹¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤ê»×¤¤½Ð¤¹´¶¤¸¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£"Âç¿Í¤«¤°¤ä"¤Ï½é¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤ò¤á¤°¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤«¤°¤ä¤ÎÀ®Ä¹¤äÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¤äÉ½¾ð¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«
¡ÖÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ò"Âç¿Í¤«¤°¤ä"¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñÄ¹¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤â¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î´Ø·¸À¤«¤é¤Þ¤¿¾¯¤·¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¼«¿È¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹......¡£¤«¤°¤ä¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£1´ü¤º¤Ä¤Ë°ã¤¦»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²Ö²Ð¤â¡¢ÂÎ°éº×¤â¡¢Ê¸²½º×(Êô¿´º×)¤â²»³Úëý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á´¹ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî¡¦ÀëÅÁ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡£¡ØºÇ¶á¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡×¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¡Ø¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤«¤°¤ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´¼«¿È¤Î²ò¼á¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¯¤Æ²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÊÁ¤Î½ÉÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬¡¢À¸ÅÌ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ñÄ¹¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤À¤ó¤À¤óÇ¯Áê±þ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆâÌÌ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÍè¤Î¤«¤°¤ä¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¿Æ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤â¡ØËÜÅö¤«¡ª¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤Æ......¡£ÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤È²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ë¶ÛÄ¥¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¸÷±É¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤È²Î¤¦¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½Âç¤ß¤½¤«¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¡¢º£²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¸¶ºî¤ò¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤Ï¡Ø¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤Ë¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡©¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¤«¤°¤ä¤â¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ª²ñÄ¹¤â¤³¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥¥å¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Ù
12·î31Æü(¿å)¤è¤êTOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷