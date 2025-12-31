»¨Ç°¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·»¤ÎÇØÃæ¡Ö¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ÃÞÇÈÂç3Ç¯MF¼ÄÅÄÍã¡Ö¤³¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤·¤è¤¦¡×
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ7ÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬12·î8Æü¤Ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬´ØÅì²¦¼Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³Ø¡¢¶å½£²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬Âç³Ø¡¢´ØÀ¾²¦¼Ô¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡¢Åì³¤²¦¼Ô¤ÎÅì³¤³Ø±àÂç³Ø¤¬¤¤¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÇÔ¼Ô¤¬¶¯²½¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì¤Çµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âè25²ó¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸MF¼ÄÅÄÍã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï1³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦Âçµ±¡ÊÆüÂÎÂç4Ç¯¡¢Ä¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÆâÄê¡Ë¤È¤Î·»ÄïÂÐ·è¤ò¼«¤é¤Î·è¾¡ÃÆ¤ÇÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤Þ¤º¡Ø¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡Ù¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¡¢¼ÄÅÄ¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ç¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¡¢3Ç¯¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤»Å³Ý¤±¤È¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¸å´ü¤Ï¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤ÎÅì³¤Âç³ØÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤À¤¬¡¢Âè3Àï¤ÎºåÆîÂç³ØÀï¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¸ÍÅÄ°Ë¿á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¸ÍÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÏËÍ¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇËÍ¤òÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÍÅÄ¥³¡¼¥Á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤ÇËÍ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢»¨Ç°¤Ï¿¶¤êÊ§¤ï¤ì¤¿¡£¾»Ê¿¹â»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÞÇÈÂç¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¾ï¤Ë½àÈ÷¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÏ°Õ¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»î¹ç¾õ¶·¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«À°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë¸ÍÅÄ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁ´¤¦¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÂçºåÂÎ°éÂçÀï¡¢0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾21Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±39Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇDF¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¤·¤ÆÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½à·è¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡·»ÄïÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂÎ°éÂçÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾®ÎÓ½Ó±Í¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤ÎÏÆ¤òÇË¤ë±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¤ËÁß¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾®ÎÓ¤Î3ÅÀÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¹ñ»Î´ÜÂç¤È¤Î·è¾¡Àï¡£MFÂçÃ«Ì«ÅÍ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÎÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾25Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë²ÃÂ®¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢1.5ÎóÌÜ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹ñ»Î´ÜÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÆþÄ¾¸å¤ÎÆ±26Ê¬¡¢GKº´Æ£ÎÜÀ±¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆâÄê¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òFW»³²¼·Ê»Ê¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ì¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç½¦¤¤¡¢ÂçÃ«¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤·¤ÆGK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎMF»³粼ÂÀ¿·¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿ÆâÄê¡Ë¤ØÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¡£»³粼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏDF¤ËÅö¤¿¤ê¡¢º¸¥Ý¥¹¥ÈÆâÂ¦¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Æ±42Ê¬¡¢Áê¼êGK¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼ÄÅÄ¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾ï¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢È¿±þ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌ«ÅÍ¤Î¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¼¤È»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÌÂ¤ï¤º¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÉâ¤µå¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÂçÃ«¤ÎÁ°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤³¤ì¤òÂçÃ«¤¬DF¤È¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ´°Á´¤ËGK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3»î¹ç¤È¤â»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Èà¤Î»Å»ö¿Í¤Ö¤ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ò9Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î»ÅÊý¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¡ØÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ä¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò·è¤á¤ëÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤â¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£É¬»à¤Ç¡ØÉ¬¤ºÄÏ¤ß¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ï³«¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î·»¤¬º£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÑÀª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·»¤Ï4Ç¯À¸¤Î²Æ¤ò²á¤®¤Æ¤â¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢ÁêÅö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢10·î¤Þ¤ÇÌ¤Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁêÅöÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤â°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·»¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹ÌîÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤âÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç·»¤Ë¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ÇÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÅ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¡¢³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤Î³Ø¤Ó¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÔÆ°¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ÄÅÄÍã¤ÏÂç³Ø¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ËÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë