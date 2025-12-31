THE ALFEE¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¤¬ºù°æ¸¤Ë¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡¢FNS²ÎÍØº×¤ÎÂÔµ¡Ãæ¤Ë¡Ä
THE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îºù°æ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¡¢ºù°æ¸¡Ê70ºÐ¡Ë¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¤Í¡¢¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¸½¾ì¤Ë¡ËÁá¤¯¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ë3¿Í¤Ç¤¤¤¿¤Î¡£¤º¡¼¤Ã¤È¤À¤è¡© ¤É¤³¤â¹Ô¤«¤º¡×¤È¸ì¤ë¡£
³Ú²°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ªÊÛÅö¤¬2¤Ä½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ìë¤Î¤ªÊÛÅö¤¬ÄÅÂ¿²°¤Î¡¢¥µ¥±ÊÛ¡Ê¤µ¤±¤Þ¤Ö¤·Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¡Ë¤È¥¥Î¥³¡ÊÉñÂû¿æ¤¹þ¤ßËë¤ÎÆâÊÛÅö¡Ë¤È¡¢¤¢¤È¤Î¤êÊÛ¡Ê¤Î¤ê2ÃÊËë¤ÎÆâÊÛÅö¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢3¿Í¤Ç¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢3¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¤¬¾¡¤Á¥µ¥±ÊÛ¤ò¼è¤ê¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¸«Âô¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºù°æ¤¬¡ØÄÅÂ¿²°¤Î¤ªÊÛÅö¤Ã¤Æ¤µ¤¡¡¢Á´Éô¤Î¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤À¤Ã¤¿¤éÉñÂû¤Ç¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼è¤Ã¤Æ³«¤±¤¿¤é¡Ä¡Ê¤Î¤ê¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤Î¤ê¤Ê¤·¡É¤ÎÊÛÅö¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ºù°æ¤¬¡Ö¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ØñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ä¤ó¤Î¡Ù¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÅÜ¤Ã¤¿¤è¡¢²¶¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ë¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
