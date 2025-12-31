½éÇä¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©É´²ßÅ¹¤Ç¡Ö1·î2Æü¤Þ¤ÇµÙ¶È¡×¹¤¬¤ë¡ÖÀµ·îÏ¢µÙ¡×¤¬¿·¾ï¼±¤Ë
¡ÖÀµ·î¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1·î2Æü¤Î½éÇä¤ê¡×¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¿·Ç¯¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S.C.¤äºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ê¤É¡¢¡Ö1·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÎµÙ¶È¡×¤È¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¡×¡Ö¸µÆü±Ä¶È¡×¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Çä¶È³¦¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÅ¹¤ò³«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
2025Ç¯Ëö¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³Æ¼Ò¤ÎÆ°¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡üÉ´²ßÅ¹¤Î¡Ö¸µÆüµÙ¶È¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°
¹âÅç²°¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S.C.¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤È1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Á´´ÛµÙ¶È¤¹¤ë¤È¸øÉ½¡£¡ÖÀµ·î»°¤¬Æü¤Î¤¦¤Á2Æü´Ö¤ÏÅ¹¤òÊÄ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
´ØÀ¾¤ÎÂç¼ê¡ÖºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡×¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤È¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¤Ç¡¢1·î1Æü¤È2Æü¤ÎµÙ¶È¤ò·è¤á¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯Ç¯»Ï¤«¤é¤ÎµÙ¶ÈÆü¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö½¾¶È°÷¤Î½¢Ï«´Ä¶¤Î²þÁ±¡×¤ä¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡×¤â¡¢1·î1Æü¤È2Æü¤òÅ¹ÊÞµÙ¶ÈÆü¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµÞÉ´²ßÅ¹¡×¤Ï¡¢1·î1Æü¤òÁ´Å¹µÙ¶È¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Î»ö¾ð¤äÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ1·î2Æü¤ÎÂÐ±þ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¡ÖÅìµÞÉ´²ßÅ¹ µÈ¾Í»ûÅ¹¡×¡ÖÅìµÞÉ´²ßÅ¹ ¤µ¤Ã¤Ý¤íÅ¹¡×¡ÖÄ®ÅÄÅìµÞ¥Ä¥¤¥ó¥º¡×¡ÖÆüµÈÅìµÞ¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢1·î2Æü¤âµÙ¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢½ÂÃ«¤äÆó»Ò¶ÌÀî¤Î¡ÖÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢1·î2Æü¤«¤é±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¡×¤È¡Ö½¾¶È°÷¤ÎµÙÂ©¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡üËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï3Æü¤Þ¤ÇµÙ¶È
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¿·¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤äÃÏÊý¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢1·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤ÇµÙ¶È¤¹¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¯½»¤à¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢Ç¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
Ê¼¸Ë¸©¤Î¡Ö¥â¥ó¥Æ¥á¡¼¥ë°²²°¡×¤Ï¡¢¸µÆü¤Ï°ìÉô¤Î°û¿©Å¹¤ò½ü¤¤¤ÆµÙ´Û¡£¡ÖÂç´Ý°²²°Å¹¡×¤Ï1·î2Æü¤òµÙ¶ÈÆü¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³Íü¸©¤Î¡Ö¥»¥ì¥ª¹ÃÉÜ¡×¤â¡¢°ìÉô°û¿©Å¹¤ò½ü¤¤¤Æ¸µÆü¤ÏÁ´´ÛµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü2026Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢Çã¤¤ÊªÁ°¤Î¡Ö³ÎÇ§¡×¤¬É¬Í×¤«¤â
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ï¡Ö1·î2Æü¤Þ¤Ç¤ÏµÙ¤ß¤ÎÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¤ß¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£