¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥í¥±Ãæ¤Ë¡ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡É¤ò¥Ý¥í¥ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È2Ê¸»ú¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¥í¥±ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥±¥Ð¥È¥ë¡Ù¡£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬Êü¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢¥í¥±Ãæ¤Ë¡ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡É¤ò¥Ý¥í¥ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È2Ê¸»ú¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
2ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¤³¤ÎÂÐ·è¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ëÉâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢Ý¯°æ¤â¤â¡Ê¡âME¡Ë¡¢Ê¿²¬³¤·î¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤òÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ØTHE SECOND¡Ù·è¾¡¤Ç¤â·ãÆÍ¤·¤¿ÅìÀ¾¤Î¼ÂÎÏÇÉÌ¡ºÍ»Õ¡¢°Ï¸ë¾´ývs¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥í¥±ÅöÆü¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿Æü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
¢¡·Ý¿Í´°ÇÔ¡ª ¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬Êü¤Ã¤¿¾×·â¤Î°ì¸À
ËÁÆ¬¤«¤é¡ÖÉé¤±¤Í¤§¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤³¤½Éé¤±¤ó¡ª¡×¤È¡¢·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿2ÁÈ¡£¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥±¥Ð¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ç¸ß¤¤¤ò¡È¸ý·â¡É¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿Å¹¤¬ÊÂ¤Ö1³¬¤Ç¥í¥±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯°Ï¸ë¾´ý¡¦º¬·úÂÀ°ì¤¬¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°û¤ßÊª¤ò¥Í¥¿¤Ë¥Ü¥±¤¿¡£Éé¤±¤¸¤È¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¼þÊ¿º²¤â¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢º¬·ú¤¬¡ÖÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢º£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ËÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì½ñ¤¯¤ï¡×¤ÈË½Áö¤·½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½ñ¤¯¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
ÁêÊý¡¦Ê¸ÅÄÂç²ð¤¬¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢Çä¤ì¤ëµ¤¤Í¤§¤ï¡×¤ÈÊò¤ìµ¤Ì£¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤â¡Öº£¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤µ¤ó¤«¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ËÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¯¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÂ¨¶½Âç´îÍø¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥È¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ê¤Î¤Ë¡¢·Ù»¡¤Î¤Õ¤ê¤¹¤Ê¡×¡Ê¼þÊ¿º²¡Ë¡¢¡ÖÄ¹¿È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ë¼ñ»Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¥Ü¥±¤Ç¼º¾Ð¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¤ËÊ¸ÅÄ¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¡Ø»ä¤ÎÈÖ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÌµÃã¤Ö¤ê¡£¾¾ÅÄ¤Þ¤Ç¤â¤³¤ÎÂç´îÍø¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
½Â¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯¶«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡ÖAD¡×¡£¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ê¤¼¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤·¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤â¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖAD¡×¤òÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤È¤·¤Æµó¤²¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¡ØYD¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖAD¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ò¡ÖYD¡Ê¥ä¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤½¤¦¡£¾¾ÅÄ¤ÏºÇ¿·¤Î¶È³¦ÍÑ¸ì¤òÂç´îÍø¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î²óÅú¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç´îÍø¤Î¤ªÂê¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢À¹»³¤â¡Ö°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤ÊÅú¤¨¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¾Î»¿¡£·Ý¿Í2ÁÈ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç´îÍøÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£