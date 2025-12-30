日テレ水卜麻美アナ、“ピチピチTシャツ”の話題で意気投合した人気タレントとの夏休み旅行写真を公開

日本テレビの水卜（みうら）麻美アナウンサーが12月28日、Instagramを更新。《夏休みの思い出。磯山さやかさんと!!》とつづり、水卜アナとタレントの磯山が、2人で旅行を楽しんでいる写真を公開した。投稿には「#徳島」「#徳島ラーメン」「#鳴門の渦潮」「#祖谷のかずら橋」というハッシュタグがつけられており、徳島を旅したようだ。

一見、交友がなさそうな水卜アナと磯山だが、距離が近づくタイミングがあった。

「ふたりが仲よくなった理由が、2024年1月に放送された『午前0時の森』（日本テレビ系）で明かされています。以前、番組で共演した際、磯山さんが水卜アナの連絡先を聞いたものの、なかなか連絡できずにいたところ、『24時間テレビ』に出演していた水卜アナをみて、思い切って連絡したそうです。

『24時間テレビ』では、水卜アナのピチピチのTシャツ姿が毎年のように話題になりますが、その年はゆったりめのサイズのTシャツを着ているのを磯山さんが見て『今年はTシャツのサイズがよかったです』とメッセージを送ったとのこと。お互いTシャツのサイズでは苦労することや、食べ物に対する愛情など、共通項があることから意気投合したようです」（芸能記者）

冒頭の水卜アナの投稿写真には、ラーメンの丼を持って笑顔を見せる2人の写真も。徳島ラーメンといえば、白濁系のスープに甘辛く味つけされた豚バラ肉、そして生卵をトッピングするのが特徴だ。そんな徳島県民のソウルフードも満喫し、さぞかし充実した旅だったのだろう。