地域情報チャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【なぜ？野球チームが体操教室】未来のエースは1体幹」で決まる！西原ビクトリーズの驚き体験会」と題した動画を公開した。創立50周年を迎える少年野球チーム「西原ビクトリーズ」が、野球の技術指導ではなく、専門家を招いて「体操体験会」を開催するという異色の試みを紹介している。



今回の体験会は、西原ビクトリーズの保護者会が企画したものである。保護者会会長のわたなべ氏は、開催の意図について「どのスポーツにも通じるような運動能力の向上みたいなのを目的とした、基本的なトレーニングの意味合いも込めまして開催させていただいた」と説明。野球という競技に限定せず、子供たちの身体能力の基礎を育むことを主眼に置いている。また、このイベントは自チームの選手だけでなく、広く地域の子どもたちに参加を呼びかけ、スポーツを通じた交流の場を提供することも目的の一つである。



講師を務めたのは、トレーニングジム「AT-SHOP」代表の仙波敦氏。仙波氏の指導のもと、子どもたちは片足でバランスを取るポーズなど、自身の体幹と向き合うトレーニングに挑戦した。参加した子どもからは「（体が）まっすぐにならなかった」「ピッチャーやる時に使えそう」といった声が上がっており、楽しみながらも自分の体の使い方を意識する貴重な機会となったようだ。仙波氏が指導する体操は、野球における「走攻守」全てのパフォーマンス向上に不可欠な「ブレない軸」とバランス感覚を養い、怪我の予防にも繋がるという。



西原ビクトリーズは1975年に設立され、2024年で創立50周年を迎える歴史あるスポーツ少年団である。技術指導だけでなく、身体の基礎作りからアプローチする今回の新しい試みは、チームの未来、そして地域の子どもたちの未来を見据えた重要な一歩と言えるだろう。