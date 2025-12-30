Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¼Í·â·±Îý¡Ä7²óÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥³¥ó¥ÀÀïÎ¬¡×
29Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤¬ºîÀïÌ¾¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿¡Ý2025¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÂæÏÑÊñ°Ï·±Îý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£30Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¼Í·â·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¡¢5¥«½ê¤Î¶õ¡¦³¤°èºÂÉ¸¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤éÁ¥Çõ¤È¹Ò¶õµ¡¤Î¿ÊÆþ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£ÂæÏÑÁíÅýÉÜ¤Ï¹ñºÝµ¬ÈÏ¤òÌµ»ë¤·¤Æ·³»öÅª¤Ë¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÅìÉôÀï¶è¤Î»Üµ£ÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö29Æü¤«¤éÅìÉôÀï¶è¤¬³¤·³¤È¶õ·³¤òÆ°°÷¤·¤ÆÂæÏÑ¼þÊÕ³¤°è¤È¶õÃæ¤ÇÀïÆ®½àÈ÷¤È·Ù²ü½ä»¡¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¡ÖÉôÂâ¤Î¿×Â®µ¡Æ°¡¢Î©ÂÎÇÛÈ÷¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ÊÉõº¿Ç½ÎÏ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅìÉôÀï¶è¤Ï30Æü¸áÁ°8»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿³¤°è¤È¶õÃæ¤Ç¼Í·â·±Îý¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö·±Îý¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡×¤È¤·¡¢·±ÎýºÂÉ¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»ÜÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ØÂæÏÑÆÈÎ©¡ÙÊ¬ÎöÀªÎÏ¤È³°Éô´³¾ÄÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·½Å¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¼é¸î¤È¹ñ²ÈÅý°ì°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤«¤ÄÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂæÏÑÊñ°Ï·±Îý¤Ïº£²ó¤¬7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÀìÌç²È¤é¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥³¥ó¥ÀÀïÎ¬¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¼Ø¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¤¬³ÍÊª¤Ë´¬¤ÉÕ¤¤¤Æ¹Ê¤á»¦¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤³¤¦¤·¤¿·³»öÅª¶¼°Ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ê¤¯ÂæÏÑ¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤·¤¿5¤Ä¤Î·±Îý¶è°è¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¶á¤¤ºÂÉ¸¤Ï¡¢ÂæÏÑ¹±½ÕÈ¾ÅçÆîÂ¦¤ÎËÌ°Þ21ÅÙ49Ê¬Àþ¤ÇÎÎ³¤´ð½àÀþ¤Î¶áÎÙ¤À¡£2022Ç¯8·î¤Î·±ÎýÅö»þ¤ËÂæÏÑ¤ÎËÌÉô¤ÈÀ¾ÆîÉô¤ÎÎÎ³¤´ð½àÀþ¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤Î¤È»÷¤¿ÍÍÁê¤À¡£
º£²ó¤Î·±Îý¤Î³Ë¿´¤Ï¥í¥±¥Ã¥È·³¤ÎÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ÎÍÌµ¤À¤È¡¢·³»öÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¹ñËÉ°ÂÁ´¸¦µæ°÷¹ñ²È°ÂÁ´¸¦µæ½ê¤ÎÄÀÌÀ¼¼¸¦µæ°÷¤Ï¡ÖÈ¯É½¤·¤¿³¤°è¤Ë¥í¥±¥Ã¥È·³¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¼Í·â¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´°Á´¤Ë°Û¤Ê¤ë¹â¶¯ÅÙ·±Îý¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö2022Ç¯¤Ë¤â¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ç¹Ò¶õÍ¢Á÷¤ËÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£º£²ó¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶¯ÅÙ¤Ï2022Ç¯¤È»÷¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·±Îý¤ò¼ÂÀï¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤è¤êÍèÇ¯¤ÎÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£»þ»öÉ¾ÏÀ²È¤ÎûçææÊ¸»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·³¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î·ëÂ÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤È·±Îý¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë110²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÉð´ï¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É³Ú´ÑÅª¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤òÉ½¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¤ÈËÌµþ¤¬¿®¤¸¤ë¸Â¤êÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬Êó¹ð½ñ¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¸£À©À¯ºö¤òÊü´þ¤¹¤ëÃû¸õ¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤Ï´õË¾»ö¹à¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï22Æü¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å¾¡ÊÂç¾¡Ë¾º¿Ê¼°¤òµó¹Ô¤·¡¢ÍÌ»ÖÉÌ¡¦ÅìÉôÀï¶è»ÊÎá´±¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£ÄÀÌÀ¼¼¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö·³´´Éô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê½ÍÀ¶¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬¼çÀÊ¤¬¹ñÆâÅª¤Ë¸¢°Ò¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï·³»öÍÞ»ßÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿®¹æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£ÁíÅýÉÜ¤Î³Ô²í·ÅÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Îº£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¸½¾õ°Ý»ý¤òÏª¹ü¤ËÔÌÂ»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝÃá½ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀÇò¤ÊÄ©Àï¡×¤È¤·¡ÖÃæ¹ñ¤Î°ìÊýÅª¤ÊÄ©È¯¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¹ñ·³¤È°ÂÊÝµ¡´Ø¤¬¾õ¶·¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤ÆËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£