今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

紅白歌合戦で囁かれる「不穏すぎる話」

本命グループの不参加や、一部出演者に対する出場停止の署名活動など、例年以上に今年の『NHK紅白歌合戦』は不穏な空気を漂わせている。

実は、ネット上ではまったく指摘されていないものの、さらに「不穏な話」が業界内で出回っている。

「ある出演者同士の共演についてNHK関係者は異様なピリ付きを見せています。本来であれば『共演NG』となっていても不思議ではないマッチアップだけに、放送本番が最後の顔合わせとなってしまうかもしれません」（芸能プロ関係者）

NHKは11月14日、局内で紅白出場者の発表を行った。初出場組を可能な限り局内に集め、それぞれ意気込みを語らせるという紅白における恒例行事だったがーー。

「&TEAM（エンティーム）にaespa（エスパ）、FRUITS ZIPPERなど10組が初出場者としてお披露目されました。なかでも注目を集めたのは、会見の最前センターポジションに立った大御所・堺正章です。今年は特別企画として26年ぶりの紅白出場で、大ヒットしたソロデビューシングルの『さらば恋人』やザ・スパイダースの『バン・バン・バン』など自身の代表曲をメドレーで披露する予定です」（スポーツ紙記者）

この時点で、情報通の芸能関係者たちは「司会者との共演は大丈夫なのか」と危惧していたという。司会者はすでに発表されていて、有吉弘行（51歳）に綾瀬はるか（40歳）、今田美桜（28歳）、そしてNHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43歳）だ。

被告側と原告側が同じ会場に……

「初の紅白司会を担当する今田は朝ドラ『あんぱん』でヒロインを演じており、また今年の活躍ぶりからしても順当な人選と言えるでしょう。ただ、NHKに衝撃が走ったのが、出演者発表の翌週に『週刊新潮』（新潮社）で報じられた所属事務所の裁判沙汰です。

今田の所属事務所・コンテンツスリーが、堺所属のケイダッシュグループ会社から金銭訴訟を起こされているというもので、ごく一部でしか知られていなかったトラブルが公となってしまいました」（前出・関係者）

記事によれば、芸能界において今田の売り出しは当初ケイダッシュグループ幹部との協力体制で行われており、数々のテレビドラマの出演も同幹部が次々と決めていったという。ところが、昨年頃から今田サイドはケイダッシュ側への報酬支払いを滞らせるようになり、今年8月には一方的にケイダッシュとの提携関係の解消を通達。未払額の確認や交渉にも応じないという強硬姿勢で、ついには約3億円もの巨額訴訟に発展してしまった――のだという。

「原告であるケイダッシュのトップタレントは、堺正章です。渡辺謙が退所したいま、事務所の看板と言える存在です。それが紅白の晴れ舞台で、『被告側』の今田と共演するという事態は、恐らく紅白の歴史上初めてのこと。特に芸能プロダクションとのお付き合いを気にするNHK関係者は、『とんでもない取り合わせになってしまった』と頭を抱えていました。しかし幸いなことに、この訴訟はタレントではなくあくまで事務所同士のトラブルだけに、本人同士は何の気兼ねもなくリハーサルや本番を迎えることでしょう」（同）

関係者の不安を払拭するようなパフォーマンスを、堺、今田の両人に期待したいところだ。

