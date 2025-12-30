初心者でも失敗しない！定番おせち料理レシピ10選〜伊達巻き・黒豆・田作りなど、縁起の意味も解説
一年の始まりを彩るおせち料理。「手作りは大変そう」というイメージもありますが、手間をかけた分、思い入れもひとしおです。
今回は、メイン材料2つでできる伊達巻きや圧力鍋で時短できる昆布巻きなど、定番・本格派のおせちレシピ10選をご紹介。それぞれの料理に込められた縁起の良い意味も解説します。
【メイン材料2つ】基本の伊達巻き
メイン材料は卵とハンペンの2つだけで作る伊達巻きは、甘さ控えめに仕上がるのが特徴。材料と調味料をミキサーにかけたら、きつね色になるまでオーブンで焼きます。鬼まきすがないときは、普通の巻きすに菜箸や割り箸などを並べて巻くと、波型模様になりますよ。巻いた後は、粗熱が取れるまでしっかり固定しましょう。
■願いを込めて作る！ 定番おせちレシピ9選
栗は「勝ち栗」として縁起物。自家製栗きんとんは、なめらかな口当たりとホクホクの栗が絶品です。サツマイモを茹でる際に、栗のシロップを一緒に加えるため甘みとコクのある味わいに。砂糖の量は、サツマイモの甘さによって加減するとバランス良く仕上がります。おせちに飽きたら、パンや焼き餅にのせるアレンジも◎です。
おせち料理の定番、カマボコは「日の出」の象徴。切り方を工夫するとグッと華やかになります。結びカマボコや手綱のように細かい作業をするときは、ペティナイフを使うと失敗しにくいです。乾燥しやすいので、すぐに食べないときはラップで覆っておくと良いですよ。
「まめに元気に暮らせるように」と健康祈願の意味がある黒豆。出来上がりまで数日かかりますが、ふっくら煮るには、煮汁を煮詰めすぎないことが大切です。黒砂糖のコクとしょうゆの風味を効かせた味わいは、手作りならではのおいしさ。
ごまめは田畑の肥料にしたことに由来し「豊作」を願う縁起物です。カタクチイワシの稚魚を干したもので、噛むごとに旨みが広がり、おつまみに最適なおせち料理。弱火でじっくり乾煎りしてから、甘辛く味付けするのがポイントです。クルミやアーモンドなどの無塩ナッツやいりごまを加えるアレンジもイチオシ。
紅白の色がお祝いの「水引」をかたどり、「一家の平和や平安」を願うなますは、箸休めに喜ばれる一品です。レシピでは色鮮やかな金時ニンジンを使っていますが、普通のニンジンでもOK。ごく細く千切りにすると食感が良く、味なじみがアップします。スライサーを使っても良いでしょう。ユズの香りが上品で、お刺身や煮物などともよく合います。
レンコンは穴がたくさん開いていることから、「将来の見通しがきく」という縁起の良い意味が込められています。酢レンコンと菊花カブはどちらも甘酢に浸けるため、一度に2品作れるのが良いですね。カブは生のまま、レンコンは茹でて熱いうちに甘酢に浸して味をしみ込ませましょう。ピンク入りの食紅を甘酢に入れると、華やかになりますよ。
長寿を願うエビのうま煮は、お重のなかで一段と豪華に見えますよね。背を丸めて煮ることで、腰が曲がるまで長生きできるように、という意味が込められています。エビの背を曲げて楊枝で形を整えた状態で火を通すのがきれいに仕上げるコツ。
お店のように本格的な合鴨の蒸し煮。しっとりとした食感と鴨特有の脂がおいしく、おつまみにも喜ばれますよ。蒸した鴨を吊るすのは、余分な脂を落として旨みを凝縮させるためです。風通しが良く直射日光が当たらない場所がおすすめ。傷みやすいため、できるだけ早く食べ切るようにしましょう。
昆布は「喜ぶ」の語呂合わせから、「不老長寿」や「子孫繁栄」の願いが込められた縁起物です。昆布巻きは市販品が多く出回っていますが、圧力鍋を使えば手軽に作れます。崩れないようにしっかりきつめに巻くのが成功の秘訣。加圧8分でやわらかく滋味深い味わいが楽しめますよ。
■意味を知るともっとおいしい！ 手作りおせちで新年を
おせち料理は、それぞれの食材に込められた願いを家族で共有しながらいただく特別な料理です。手間を惜しまず作った手作りのおせちは、市販品では味わえない格別の味わいと、家族の健康を願う思いが詰まっています。
日持ちのする料理が多く、年末にまとめて作っておけば、三が日はゆっくりと過ごせるのも魅力です。今回ご紹介したレシピを参考に、日本の伝統に触れながら、新しい一年を祝う食卓を華やかに彩ってみてくださいね。
(ともみ)
