ゴミ収集作業員からレコ大の舞台へ...『MATSURI』橋爪健二が語る「下積み時代の苦悩と野望」

前職はゴミ収集作業員だった……

「19歳で上京してから10年間、芽が出なかった。本当に長い下積み期間でしたね。だからこそ、今こうして毎日忙しくさせてもらっていることが、すごく幸せなんです」

秋元康氏（67）がプロデュースをする６人組の昭和歌謡グループ『MATSURI』。メンバーの一人である橋爪健二（33）はそう言って目を細めた。

’23年７月、3000人以上が参加したオーディションを勝ち抜いた６名で『MATSURI』は結成された。コンセプトは「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」。’25年１月にシングル『アヴァンチュール中目黒』でメジャーデビューを果たした。

全員が30歳を超えてからのデビューという“遅咲き”のグループだからか、メンバーたちの経歴は多種多様。橋爪はゴミ収集作業員として働いていた。

「19歳のときに音楽を志して、静岡から東京に上京しました。『とりあえず東京に出れば何か始まるだろう』くらいの気持ちだったと思います。アルバイトをしながら音楽活動を続けていましたが、正直、生活はカツカツでした。『MATSURI』の前にもグループで活動していたんですが、なかなかうまくいかなくて。必死にやっても、結果が出ない期間がずっと続いていました。さすがにこれでは食べていけないと思い、ゴミ収集作業員の仕事を始めたんです。

音楽で食べていきたくて静岡から東京に出てきたのに『俺は何をやってるんだろう』って悩んだ時期もありました。ただ、仕事をしていくうちに気持ちが前向きになっていった。自分が通った後はゴミがなくなり、どんどん街が綺麗になっていく。変化がすごくわかりやすくて、『世の中の役に立っている』って実感できたんですよね」

ゴミ収集作業員としての労働はアーティストとしてデビューした後にも活きた。

「たくさん走るので体力がつきましたし、限られた収集時間の中でどう効率よく動くかを考える能力も養われました。体力と効率化思考は『MATSURI』の活動にも役立っています。本当にやってよかったと、心から言えます」

人生を変えたオーディション

そんななか、人生を変えるオーディションが行われた。250倍を超える超狭き門となった勝ち抜きレースの終盤、橋爪ら受験者の前に秋元氏が現れる。

「いらっしゃると聞いていなかったので、本当にサプライズでした。秋元さんはその場で、『君たちはアリーナもドームも武道館もできるアーティストになるから、それをイメージして頑張りなさい』と言ってくださった。“自分の将来像をイメージすることで、ドームや武道館に辿り着けるかもしれない”とワクワクしたのを覚えています」

『MATSURI』は’25年の『第67回 輝く！日本レコード大賞』で新人賞を受賞。着実にスターへの階段を上り始めている。

「身に余る光栄とは、まさにこのこと。応援してくれたファンの方、関わってくださったスタッフの方への感謝をステージからしっかり伝えていきたいです。30歳を超えた新人ですが、『諦めなければ夢はつかめる』ということをパフォーマンスを通して届けたい。冠番組を持つことが今の目標です。ゆくゆくは日本だけでなく、世界からも注目されるようなグループになれるよう、日々精進しています」

ド派手な『MATSURI』が始まろうとしている――。