トヨタ「新ハイエース」公開に反響殺到！

2025年10月末から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS）」でトヨタが「ハイエース コンセプト」を世界初公開し、大きな注目を集めました。

1967年の誕生以来、「ハイエース」は半世紀以上にわたり商用バンの代名詞として君臨してきました。

【画像】超カッコいい！ これが新「ハイエース」です！（30枚以上）

日本では2004年登場の5代目（200系）がいまなお現役であり、21年が経過した現在もプロの業者からアウトドア派の個人ユーザーまで、圧倒的な支持を得ています。

海外では2019年に大型の6代目（300系）が登場しており、日本でも次期モデルがいつ現れるのか、期待している人も多いでしょう。

JMS2025で公開されたハイエース コンセプトは、無駄のない直線的なデザインが特徴で、商用車らしい力強さと現代的なシンプルさを併せ持っています。

会場には、現行200系に近いサイズ感の「ロールーフ」と、海外向け300系を思わせる大型の「ハイルーフ」の2タイプが展示されました。これら2つのボディを用意することで、幅広い用途やニーズに対応する姿勢を示しています。

注目すべきは、パワートレインの柔軟性です。電気自動車（BEV）を基本としながらも、ガソリン車やハイブリッド車など、複数の方式を選べる設計になっています。

航続距離や導入コストなどの課題がある物流現場にとって、地域や事業規模に合わせて最適な仕様を選択できる点は、大きな実用的メリットといえます。

室内空間も大きく進化。シンプルにまとめられたダッシュボードにはデジタルディスプレイが採用され、広い車内は用途に合わせて設備を入れ替えられる構造です。

配送や整備、キャンピングカーなど、さまざまな用途に柔軟に対応できる設計からは、ハイエースが守り続けてきた「長く使える道具」としてのこだわりが感じられます。

トヨタの担当者が「市販化を強く意識した」と語るこのハイエース コンセプトは、単なるコンセプトカーにとどまらない、次世代の基準となる一台と言えそうです。

ネット上では次期ハイエースに対して多くの期待と関心が寄せられており、「出たら買う！」といった熱烈なファンの声とともに「争奪戦になるのは間違いない」と、発売後の品薄を懸念する書き込みが目立っています。

具体的な機能面では、最新の運転支援システムであるレーダークルーズコントロールの搭載を望む声や、「キャンプなどで電源を使いたいから、ハイブリッドが出るなら買い替えたい」という実用性を重視する意見が多く見られました。

また、デザインについては「どこかクラシックな雰囲気もあって良い」と好意的に受け止める声がある一方で、衝突安全性の観点から「やはりセミキャブ（セミボンネット）化は避けられないのか」と、従来の形からの変化に複雑な思いを抱くユーザーもいるようです。

さらに、商用だけでなくインフラとしての期待も大きく、「これをベースにした新たな救急車（ハイメディック）が出るのが楽しみ」といった、特殊車両への展開に注目する意見も散見されました。