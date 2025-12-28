2025年度の中央競馬全日程が12月28日をもって終了し、JRAリーディングジョッキーおよびリーディングトレーナーが決定した。

JRAリーディングジョッキーには、年間140勝（うち重賞11勝）を挙げたC.ルメール騎手が輝いた。あわせてJRA賞の騎手3部門（最多勝利騎手、最高勝率騎手、最多賞金獲得騎手）をすべて受賞し、2024年に続き自身3回目となる「騎手大賞」の受賞となった。

C.ルメール騎手は「今年で8回目のリーディングを獲れたことはすごく嬉しいです。特に今年は意識的に騎乗数を減らしていたので、リーディングは目標ではなく、海外の様々な国に行って騎乗を楽しんでいました。夏以降たくさん勝つことができ、改めて（リーディングは）目標になりました。オーナーとトレーナーのサポートがあり、リーディングを獲ることができました。皆さんに感謝します。また来年から幸せに乗りたいです」と喜びを語った。

年間61勝を挙げた杉山晴紀調教師がリーディングトレーナーに

一方、JRAリーディングトレーナーには、年間61勝（重賞5勝）を挙げた杉山晴紀調教師（栗東）が選ばれた。

杉山晴紀調教師は「今年一年を通して全ての管理馬たちが頑張ってくれた結果です。そして素質豊かな馬を預けてくださったオーナーのおかげです。また平素より厩舎運営に多大なるご支援、ご理解、ご協力を賜り、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。厩舎スタッフはもちろん、育成牧場のスタッフ、馬に関わる全ての方の想いが一つの線となり、一つ一つのレースに繋がったことが61勝という数字に積み上がった証だと思います。これからも馬に真摯に向き合い、当たり前のことを当たり前に出来る厩舎を目指し続けます。ファンの皆様、引き続き杉山晴紀厩舎の馬たちを応援よろしくお願いいたします」とコメントした。