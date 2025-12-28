ÍÇÏµÇ°¤ÇÈ¯¸«¡Ö¤¨¤Ã¤¦¤Ã¤½!?¡×¡Ö¿ë¤Ë¡×¡¡¸½ÃÏ¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¹ë²Ú3¿ÍÁÈ¤Ë´¶·ã¤ÎÀ¼
Âè70²óÍÇÏµÇ°
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î°ìÇ¯¤ÎÁí·è»»¡¢G1Âè70²óÍÇÏµÇ°¤Ï28Æü¤ËÃæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¢¹âÌøÂç¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë¤Ï5Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¾¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¿Ø¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¤¤ÆG1ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÂç¶õÄ¾Èþ¡¢Í¥ÌÚ¤«¤Ê¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJRA-VAN¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢ÇÏ¤Î¼ª¤ò¤Ä¤±¤¿3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¸áÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ²ÈJRA¤µ¤ó¥³¥é¥ÜÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤¨¤Ã¤¦¤Ã¤½¡ª¡©¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤ä¤ó¡ª¡ª¡×
¡Ö¿ä¤·¥È¥Ã¥×3¤¬µï¤Æµã¤¯¡×
¡Ö¤³¤Î»°¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ®¤¤¡×
¡Ö¤ª¤ª¡©¡©¡ª¡ª¡¡¿ë¤Ë¥¦¥ÞÌ¼¥³¥é¥Ü²ò¶Ø¤«¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¹âÌøÂç»Õ¤Ç¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤ÈÆ±¤¸À«¤À¤Ã¤¿¡£
