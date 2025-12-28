この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「贅沢していないのに割高」なぜココイチは高いと言われるのか？ 現役配達員が語る客離れの現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員でYouTuberのレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「CoCo壱が苦境に立たされる？実際に配達をしていても…」と題した動画を公開。カレーチェーン「CoCo壱番屋」がなぜ「高い」と評されるのか、その理由と現状について、自身の配達員としての経験も交えながら分析した。



動画でレクター氏は、まず「CoCo壱、高い」というテーマがネットで定期的に話題になる現象に言及し、東洋経済オンラインの記事を引用。記事によると、ココイチの売上高は前年同期比で増加しているものの、客数は5.4%減少しており、客単価の上昇で補っている状況だという。レクター氏自身も、配達員として活動する中で「最近あまりCoCo壱の注文が鳴らない」という体感があると語る。



では、なぜ「高い」というイメージが定着しているのか。レクター氏は記事を基に、その要因が「カスタマイズが当然のことになっている」という点にあると指摘。ココイチの基本となるポークカレーだけでは具材が少なく物足りなさを感じるため、多くの客がトッピングを追加する。その結果、会計金額が自然と高くなり「普通に満足しようとすると高い」という感覚を生み出していると分析した。さらに、豊富な選択肢が逆に「顧客満足度を下げる」という「選択のパラドックス」にも触れ、選ぶ手間が心理的な負担になっている可能性も挙げた。



レクター氏は自身の考えとして「私もほとんど行ったことがない」と明かし、その理由を「レトルトカレー（100円以下）で十分という考え」だからだと説明。ラーメンは店舗とインスタントで味が全く違うのに対し、カレーはレトルトでも十分に美味しいため、1000円以上を払う価値を見出しにくいとの見解を示した。配達員の立場からは注文が増えることは歓迎としつつも、現状の価格設定では厳しいのではないかと締めくくった。