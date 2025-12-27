18ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¢Î¥º§¡¢20ºÐÇ¯¾åÃËÀ¤ÈºÆº§¡Ä¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤ªµÒ¤µ¤ó¡×12ºÐÄ¹½÷¡¢µÁÉã¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡Êì¿Æ¤¬20ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Ä¡¢5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¡Ê12ºÐ¡Ë¤¬¡¢µÁÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û31ºÐ¥®¥ã¥ëÊì¡õ51ºÐµÁÉã
¡¡ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹µÜºê²È¤ÎÆü¾ï¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤¿¡£¸½ºß31ºÐ¤ÎÉñµª»Ò¥Þ¥Þ¤Ï¡¢19ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á°É×¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤ä¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀ¸³è¤Ê¤ÉÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£5Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯3Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬20ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¡¦¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Éñµª»Ò¥Þ¥Þ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Î¡ÖµÒ¡×¤È¤·¤Æ¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¥º§¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÆº§¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉñµª»Ò¥Þ¥Þ¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤¤¤¿Ï¢¤ì»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÁêÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Îø°¦´¶¾ð¤è¤ê¤â¡Ö»Ò¶¡¤¬²û¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Éñµª»Ò¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤¬²ÈÂ²¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¥é¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡£¥Þ¥Þ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£