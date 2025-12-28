¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÃæµïÀµ¹¤Îº£¸å¤Ï¡©¤¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¦¥é¡×¤È¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡ª¡Ú·ÝÇ½³¦Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡Û
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡¢·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤¬½¸¹ç
·ÝÇ½³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë30Ç¯¤â·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæµïÀµ¹¡Ê53¡Ë¤¬À²Ã³²ÊóÆ»¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡Ç25Ç¯¤Î·ÝÇ½³¦¡£
£´·î¤Ë¤Ï±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤Î¾×·âÅª¤ÊÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££¶·î¤Ë¤Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡Ø£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡Ù¤Ï²ò»¶¡£
11·î¤«¤é¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬Ìó£±Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢FRIDAY¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î£Á»á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤Î£Â»á¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¤Î£Ã»á¤ò¾·¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¦¥éÂ¦¤È¤½¤Î¸å¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
À²¤ì¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ËÜ¤À¤¬¡Ä¡Ä
£Á»á¡§»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ç¤Î¾¾ËÜ¤ÎÉüµ¢¤Ç¤¹¡£11·î1Æü¤Î¥í¡¼¥ó¥Á»þÅÀ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¤Ï20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó10Æü¸å¤Ë¤Ï50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤ÏÅÐÏ¿¼Ô30Ëü¿Í¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç·î£²²¯±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
£Â»á¡§¤Þ¤µ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¿¤Ó¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Î½Ð±é¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÍÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¾¾ËÜ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤è¤ê¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÄÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÍÅÄ¤Ï°ì¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡££Ã¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
£Ã»á¡§ÉÍÅÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¤µì¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ôÀé¿Í¡¢¿ôËü¿ÍÃ±°Ì¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¼ÔÁý²Ã¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Î±£¤·¶Ì¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
£Á»á¡§¾¾ËÜ¤È°ì½ï¤Ë£Í£Ã¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤·¤ÎÃæµï¤¯¤ó¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò£µ·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ÎÌÜÅÓ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
£Ã»á¡§°úÂàÅö½é¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤ÇÏ¢Íí¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢²Æº¢¤«¤é³°½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£ÅÔÆâ¤Î¹âµé¼÷»ÊÅ¹¤ÇÃæµï¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤È¥´¥ë¥Õ¤ä¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Í¡£
¤¿¤À¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡££µ·î¤Î¡íÈ¿·â¡í¤â¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤·¡¢µð³Û¤Î°ãÌó¶âÀÁµá¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤·¡£Ãæµï¤ÎÁûÆ°¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¡©
³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
£Á»á¡§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Ü¥Á¥Ü¥ÁÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¤Í¡££³·î¤ËÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¡Ê40¡Ë¤È±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¡¢£¶·î¤Ë´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ12·î¤ËÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¤Ç¤Îº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë»°¾å¿¿Æà¥¢¥Ê¡Ê36¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ·ø¥¢¥Ê¤ò´ÉÍý¿¦¤Ë¾º¿Ê¤µ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤À¡×¤ÈÃ²¤¯¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£Â»á¡§¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÄãÌÂ¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¤è¡£¡Ç26Ç¯£´·î¤Î²þÊÔ¤Ç¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é£±Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¸å³ø¤ÎÈÖÁÈ¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢Á°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤«¡¢¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
£Á»á¡§¹ñÊ¬¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÎÁûÆ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£Æü¥Æ¥ì¤¬´è¤Ê¤ËÀâÌÀ¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
£Ã»á¡§Æü¥Æ¥ì¤Î¹ñÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬¡í¥È¥«¥²¤Î¤·¤Ã¤ÝÀÚ¤ê¤À¡í¤Ê¤ó¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹ñÊ¬¤¬½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈÜàÐ(¤Ò¤ï¤¤)¤Ê²èÁü¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¹ñÊ¬¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¤¼Á¤ÏÀÎ¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤«¤é¹ñÊ¬¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
£Á»á¡§¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Èà¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤È¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¡Ö²¿¤âÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥Ö¥Á¤Þ¤±¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È!!¡Ù¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡©
£Â»á¡§¡Ç26Ç¯£´·î¤Î²þÊÔ¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³Æ½ê¤ËÄÌÃ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Àµ·î¹±Îã¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¤À¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10¡óÁ°¸å¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÃ¡¤½Ð¤¹¡í¥É¥ëÈ¢¡í¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Ã»á¡§¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆü¥Æ¥ì¤¬¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òµñÈÝ¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬¤ä¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¡Ø£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡íÂåÂÇ½Ð±é¡í¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Å»²¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾¾²¬¤Î°Õ»×¤ò£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î·ÑÂ³¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
£Â»á¡§µì¥¸¥ã¥Ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ç26Ç¯¤Ï¡ØÍò¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
£Á»á¡§£Î£È£Ë¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Ð±é¤Î¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¡Ö¹ÈÇò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤è¤êÁ°¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Éü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¡£Èà¤é¤Ê¤ê¤Ë¶Ú¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Ã»á¡§£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø£Ë£é£î£ç ¡õ £Ð£ò£é£î£ã£å¡Ù¤È¡Ø£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡Ù¤ÎÆóÁÈ¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡Ù¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Âà¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤è¡£
£Á»á¡§ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤È¤Î»°³Ñ´Ø·¸µ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿±ÊÌî¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
£Â»á¡§½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ò¼Âà¤·¡¢£Ã£ÍÆ°²è¤Îºï½ü¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç26Ç¯ÇÛ¿®¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·ÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎÁ°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
£Ã»á¡§12·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£ÉÔÎÑÊóÆ»Ä¾¸å¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÎÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¡Ç26Ç¯¤â¡¢Â³¡¹¤È¥Ó¥Ã¥°¤Ê·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
